Через війну вартість ДТЕК впала на 70%, - ЗМІ

Через війну з Росією вартість енергохолдингу Ріната Ахметова ДТЕК впала на 70%. Про це пише Forbes.

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"Основа енергетичного бізнесу Ахметова - "ДТЕК Енерго". До війни компанія генерувала понад 40% виручки групи, видобувала 90% вугілля в Україні, контролювала близько 70% теплової генерації та займала третину ринку електроенергії. Незважаючи на ці показники, ДТЕК планувала продавати теплові електростанції. і шахти на користь "зеленої" генерації.Протягом 10 років компанія хотіла наростити частку відновлюваної енергії в загальному обсязі реалізації мінімум на 24 п. п. - до 33%. Через війну виручка "ДТЕК Енерго" впала на 20%, виробництво електроенергії – на 30%, а частка ринку електроенергії знизилася до 20%", — пише видання.

"Головна проблема "ДТЕК Енерго" - падіння на 30-40% попиту на електроенергію. Це чинить тиск на фінанси компанії, оскільки знизити постійні витрати не так просто. Наприклад, шахти потребують постійних інвестицій на відкачування води, підтримку видобутку", - каже старший аналітик Dragon Capital Денис Саква.

Крім того, компанія втратила контроль над Луганською ТЕС, яку захопили російські військові в перші дні війни. У березні генеральний директор ДПЕК Максим Тимченко оцінив втрату цієї станції у 180 млн доларів. ДТЕК також зупинив Запорізьку ТЕС, що знаходиться в окупованому Енергодарі. Криворізька та Курахівська станції знаходяться на лінії фронту і постійно зазнають обстрілів.

Поліпшити фінансовий стан компанії може експорт електроенергії до ЄС, який Україна розпочала 30 червня, оскільки ціни на електрику до ЄС утричі вищі, ніж в Україні.

"ДТЕК може побудувати свою стратегію на експорті дешевої української електроенергії до ЄС", - говорить керуючий партнер консалтингової компанії Imepower Юрій Кубрушко.

Незважаючи на падіння виробництва електроенергії, ДТЕК намагається утримувати видобуток вугілля на торішньому рівні. Компанія також планує інвестувати у державні шахти "Львіввугілля", збільшивши виробництво цього об'єднання у 2,5 рази протягом 2–3 років.

До вторгнення Росії в Україну в Європі панував тренд на швидку декарбонізацію та запровадження екологічних податків, каже Кубрушко. ДПЕК будувала свою стратегію під впливом цього тренду.

Після російської агресії Європа може піти на поступки використання вугілля для виробництва електроенергії, щоб знизити залежність від російського газу.

Це дає ДТЕК можливість відстрочити плани виходу з вугільного бізнесу з огляду на те, що ЄС навряд чи обкладатиме Україну екологічними податками, каже Кубрушко.