Из-за войны стоимость ДТЭК упала на 70%, - СМИ

Из-за войны с Россией стоимость энергохолдинга Рината Ахметова ДТЭК упала на 70%. Об этом пишет Forbes.

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"Основа энергетического бизнеса Ахметова – "ДТЭК Энерго". До войны компания генерировала более 40% выручки группы, добывала 90% угля в Украине, контролировала около 70% тепловой генерации и занимала треть рынка электроэнергии. Несмотря на эти показатели, ДТЭК планировала продавать тепловые электростанции и шахты в пользу «зеленой» генерации. В течение 10 лет компания хотела нарастить долю возобновляемой энергии в общем объеме реализации минимум на 24 п. п. – до 33%. Из-за войны выручка "ДТЭК Энерго" упала на 20%, производство электроэнергии – на 30%, а доля на рынке электроэнергии снизилась до 20%", — пишет издание.

"Главная проблема "ДТЭК Энерго" – падение на 30–40% спроса на электроэнергию. Это оказывает давление на финансы компании, поскольку снизить постоянные расходы не так просто. Например, шахты нуждаются в постоянных инвестициях на откачку воды, поддержку добычи", — говорит старший аналитик Dragon Capital Денис Саква.

Кроме того, компания потеряла контроль над Луганской ТЭС, захваченной российскими военными в первые дни войны. В марте генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко оценил потерю этой станции в 180 млн долларов. ДТЭК также остановил находящуюся в оккупированном Энергодаре Запорожскую ТЭС. Криворожская и Кураховская станции находятся на линии фронта и постоянно подвергаются обстрелам.

Улучшить финансовое состояние компании может экспорт электроэнергии в ЕС, который Украина начала 30 июня, поскольку цены на электричество в ЕС в три раза выше, чем в Украине.

"ДТЭК может построить свою стратегию на экспорте дешевой украинской электроэнергии в ЕС", — говорит управляющий партнер консалтинговой компании Imepower Юрий Кубрушко.

Несмотря на падение производства электроэнергии, ДТЭК пытается держать добычу угля на прошлогоднем уровне. Компания также планирует инвестировать в государственные шахты "Львовуголь", увеличив производство этого объединения в 2,5 раза в течение 2–3 лет.

До вторжения России в Украину в Европе царил тренд на скорую декарбонизацию и введение экологических налогов, говорит Кубрушко. ДТЭК строила свою стратегию под влиянием этого тренда.

После российской агрессии Европа может пойти на уступки по использованию угля для производства электроэнергии, чтобы снизить зависимость от российского газа.

Это дает ДТЭК возможность отсрочить планы выхода из угольного бизнеса, учитывая, что ЕС вряд ли будет облагать Украину экологическими налогами, говорит Кубрушко.