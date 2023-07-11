НБУ заборонив діяльність чергової мікрокредитної організації: які причини

Національний банк України анулював фінансовій компанії "Ріальто", що працювала під брендом Monetka, ліцензію на провадження діяльності з надання фінансових послуг, а саме на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

Як ідеться в повідомленні регулятора, таке рішення його комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінпослуг ухвалив 10 липня. Воно вступило в силу 11 липня.

НБУ встановив за результатами позапланової інспекційної перевірки фінкомпанії з питань захисту прав споживачів порушення закону про фінпослуги та державне регулювання ринків фінпослуг, закону про споживче кредитування та низки нормативно-правових актів НБУ.

Серед них - положення про додаткові вимоги до договорів небанківських фінустанов про надання коштів у позику та положення про додаткові вимоги щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки).

Також компанія порушувала вимоги, встановлені до кредитодавця, нового кредитора, колекторської компанії та їхньої діяльності при врегулюванні простроченої заборгованості, вимоги положення про інформаційне забезпечення фінустановами споживачів стосовно кредитування та положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінпослуг та умови провадження ними відповідної діяльності.

Нагадаємо також, що наприкінці червня НБУ анулював ліцензії мікрофінансовій організації Top Credit (ТОВ "Джобер"), а на початку червня - CreditUP (ТОВ "Веллфін"). Раніше ж регулятор анулював ліцензії мікрокредитним організаціям "Містер кеш" (Mister Cash) та "CC Лоун" (CCloan).