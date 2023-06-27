НБУ "впліпив" солідний штраф Moneyveo та заборонив діяльність ще одного сервісу мікрокредитів

Національний банк України анулював ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг ТОВ "Фінансова компанія "Джобер", що працювало як мікрофінансова організація під брендом Top Credit.

Як ідеться у повідомленні регулятора, таке рішення 26 червня ухвалив його комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг. Воно набирає чинності з 27 червня.

Зазначається, що фінкомпанія не усунула порушень ліцензійних умов, за які 24 квітня до неї було застосовано захід впливу у вигляді тимчасового зупинення ліцензій на надання фінпослуг.

Вона мала це зробити у строк до 9 травня і не зробила цього. Нагадаємо, що порушення полягало у неподанні компанією до Нацбанку звітність за четвертий квартал 2022 року.

Крім того, НБУ повідомляє, що 26 червня застосував до однієї за найбільших українських мікрофінансових компаній - ТОВ "Манівео Швидка фінансова допомога" (Moneyveo) - захід впливу у вигляді направлення письмового застереження з вимогою усунути виявлені порушення та/або вжити заходів для недопущення таких порушень у подальшій діяльності. Крім того, компанію оштрафовано.

Заходи вжито за результатами позапланової інспекційної перевірки департаментом інспектування НБУ у квітні-травні. Вона виявила порушення Moneyveo вимог законодавства, що регулює діяльність учасників ринків фінпослуг, та законодавства про захист прав споживачів фінпослуг, у тому числі вимог щодо етичної поведінки.

Серед них названо й порушення правил розрахунку загальної вартості кредиту та реальної річної процентної ставки за кредитом. Компанію зобов'язали до 27 липня усунути знайдені порушення та/або вжити заходів для подального їх недопущення.

В свою чергу штраф у сумі 766,6 тисячі гривень на Moneyveo накладено за виявлення порушень вимог закону про споживче кредитування та порушень вимог щодо етичної поведінки при врегулюванні простроченої заборгованості.

Зазначимо також, що в лютому НБУ анулював ліцензії мікрокредитним організаціям "Містер кеш" (Mister Cash) та "CC Лоун" (CCloan). Першу було остаточно виключено з реєстру фінустанов ще наприкінці березня, в той час як другу - лише 23 червня.