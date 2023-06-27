НБУ "влепил" солидный штраф Moneyveo и запретил деятельность еще одного сервиса микрокредитов

Национальный банк Украины аннулировал лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг ООО "Финансовая компания "Джобер", работавшей как микрофинансовая организация под брендом Top Credit.

Как говорится в сообщении регулятора, такое решение 26 июня принял его комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг. Оно вступает в силу 27 июня.

Отмечается, что финкомпания не устранила нарушений лицензионных условий, за которые 24 апреля к ней была применена мера влияния в виде временной остановки лицензий на предоставление финуслуг.

Она должна была это сделать в срок до 9 мая и не сделала этого. Напомним, что нарушение заключалось в непредставлении компанией Нацбанку отчетности за четвертый квартал 2022 года.

Кроме того, НБУ сообщает, что 26 июня применил к одной из крупнейших украинских микрофинансовых компаний - ООО "Манивео Скорая финансовая помощь" (Moneyveo) - меру воздействия в виде направления письменного предостережения. Кроме того, компания оштрафована.

Меры приняты по результатам внеплановой инспекционной проверки департаментом инспектирования НБУ в апреле-мае. Она выявила нарушение Moneyveo требований законодательства, регулирующего деятельность участников рынков финуслуг, и законодательства о защите прав потребителей финуслуг, в том числе требований этичного поведения.

Среди них названы и нарушения правил расчета общей стоимости кредита и реальной годовой процентной ставки по кредиту. Компанию обязали до 27 июля устранить найденные нарушения и/или принять меры для их недопущения.

В свою очередь штраф в сумме 766,6 тысячи гривен на Moneyveo наложен ввиду выявления нарушений требований закона о потребительском кредитовании и нарушений требований по этичному поведению при урегулировании просроченной задолженности.

Отметим также, что в феврале НБУ аннулировал лицензии микрокредитным организациям "Мистер Кэш" (Mister Cash) и "CC Лоун" (CCloan). Первая была окончательно исключена из реестра финучреждений еще в конце марта, в то время как вторая - лишь 23 июня.