Нацбанк приостановил лицензии двух финансовых компаний

Национальный банк Украины приостановил лицензии на предоставление финансовых услуг двум финансовым компаниям - ООО "ФК "Акцент Финанс" и ООО "ФК "Джобер". Такие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 24 апреля, а вступают в силу они с 25 апреля 2023 года.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что "Акцент Финанс" практически не общается с регулятором и не предоставляет информацию по требованиям Нацбанка, а "Джобер" не подал в Нацбанк отчетность за IV квартал 2022 года.

Для возобновления работы указанные компании до 9 мая должны устранить нарушения, которые стали причиной временной остановки лицензий.

Совет Национального банка Украины утвердил Консолидированный отчет об управлении и Консолидированную финансовую отчетность НБУ за 2022 год. Часть прибыли в соответствии с Законом Украины "О Национальном банке Украины" будет направлена в Государственный бюджет Украины.