ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Уровень защиты Уровень защиты
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTЫ БИЗНЕСА PATRIOTЫ БИЗНЕСА
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Экономика
Дата публикации

Нацбанк приостановил лицензии двух финансовых компаний

нбу, лицензия
Для возобновления работы компании должны устранить нарушения

Национальный банк Украины приостановил лицензии на предоставление финансовых услуг двум финансовым компаниям - ООО "ФК "Акцент Финанс" и ООО "ФК "Джобер". Такие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 24 апреля, а вступают в силу они с 25 апреля 2023 года.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что "Акцент Финанс" практически не общается с регулятором и не предоставляет информацию по требованиям Нацбанка, а "Джобер" не подал в Нацбанк отчетность за IV квартал 2022 года.

Для возобновления работы указанные компании до 9 мая должны устранить нарушения, которые стали причиной временной остановки лицензий.

Совет Национального банка Украины утвердил Консолидированный отчет об управлении и Консолидированную финансовую отчетность НБУ за 2022 год. Часть прибыли в соответствии с Законом Украины "О Национальном банке Украины" будет направлена в Государственный бюджет Украины.

Автор:
Татьяна Гойденко