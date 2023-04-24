НБУ перечислит в бюджет самую большую в истории прибыль

Совет Национального банка Украины 24 апреля 2023 утвердил Консолидированный отчет об управлении и Консолидированную финансовую отчетность НБУ за 2022 год. По итогам 2022 года прибыль от распределения Национального банка составила 91 млрд грн. Часть этой суммы в соответствии с Законом Украины "О Национальном банке Украины" будет направлена в Государственный бюджет Украины.

Согласно Консолидированной финансовой отчетности Национального банка за 2022 год, НБУ перечислит в Государственный бюджет наибольшую в своей истории сумму части прибыли в распределение – 71,87 млрд грн.

"Эти средства станут весомым вкладом в усиление обороноспособности нашей страны в условиях войны и будут приближать Победу", – подчеркнул Глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

Остальная прибыль к распределению – 19,2 млрд грн – согласно требованиям Закона Украины "О Национальном банке Украины" будет направлена на увеличение общих резервов Национального банка, которые должны составлять 10% от среднегодового объема денежно-кредитных обязательств Национального банка.

По состоянию на 31 декабря 2022 валюта баланса Национального банка составила 1 958,6 млрд грн (в 2021 году - 1 376,9 млрд грн).

Увеличение размера собственного капитала Национального банка в 2022 году почти вдвое – со 166,9 млрд грн до 328,2 млрд грн – произошло за счет роста резервов переоценки, что обусловлено преимущественно изменением официального курса гривны к иностранным валютам.

Напомним, в Кабмине установили базовый норматив отчисления прибыли, который касается большинства предприятий и направляется на выплату дивидендов по итогам 2022 года, на уровне 50% — при направлении 30% на восстановление поврежденного имущества и противодействие российской агрессии.