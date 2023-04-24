В Кабмине утвердили норму отчисления дивидендов для госкомпаний

В Кабмине установили базовый норматив отчисления прибыли, который касается большинства предприятий и направляется на выплату дивидендов по итогам 2022 года, на уровне 50% — при условии направления 30% на восстановление поврежденного имущества и противодействие российской агрессии.

Соответствующее решение закреплено правительственным постановлением №358 "Об утверждении базового норматива отчисления доли прибыли, направляемой на выплату дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2022 году хозяйственных обществ, в уставном капитале которых есть корпоративные права государства" от 18 апреля 2023 года, сообщает Министерство финансов.

Нормы отчисления, утвержденные в постановлении:

"Ощадбанк" должен направить на дивиденды 30% чистой прибыли за 2022 год.

НАК "Нафтогаз Украины" - 30%, а остальные средства от чистой прибыли направлять на закупку добываемого на территории Украины природного газа.

"Укргидроэнерго" должно выплатить 30% (при направлении 50% на восстановление имущества).

"Украинская финансовая жилищная корпорация" - 30% (при условии направления 50% на финансирование доступного ипотечного кредитования).

"Украинское Дунайское пароходство" - 30% (при условии направления 50% на обновление флота).

"Приватбанк" и "Украгролизинг" - по 80%.

В прошлом году Кабинет министров признал работу правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" в 2021 году удовлетворительной и направил почти всю его прибыль за 2021 год в госбюджет.