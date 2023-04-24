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В Кабмине утвердили норму отчисления дивидендов для госкомпаний
В Кабмине установили базовый норматив отчисления прибыли, который касается большинства предприятий и направляется на выплату дивидендов по итогам 2022 года, на уровне 50% — при условии направления 30% на восстановление поврежденного имущества и противодействие российской агрессии.
Соответствующее решение закреплено правительственным постановлением №358 "Об утверждении базового норматива отчисления доли прибыли, направляемой на выплату дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2022 году хозяйственных обществ, в уставном капитале которых есть корпоративные права государства" от 18 апреля 2023 года, сообщает Министерство финансов.
Нормы отчисления, утвержденные в постановлении:
- "Ощадбанк" должен направить на дивиденды 30% чистой прибыли за 2022 год.
- НАК "Нафтогаз Украины" - 30%, а остальные средства от чистой прибыли направлять на закупку добываемого на территории Украины природного газа.
- "Укргидроэнерго" должно выплатить 30% (при направлении 50% на восстановление имущества).
- "Украинская финансовая жилищная корпорация" - 30% (при условии направления 50% на финансирование доступного ипотечного кредитования).
- "Украинское Дунайское пароходство" - 30% (при условии направления 50% на обновление флота).
- "Приватбанк" и "Украгролизинг" - по 80%.
В прошлом году Кабинет министров признал работу правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" в 2021 году удовлетворительной и направил почти всю его прибыль за 2021 год в госбюджет.Подписывайтесь на наш YouTube канал