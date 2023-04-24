У Кабміні затвердили норму відрахування дивідендів для держкомпаній

У Кабміні встановили базовий норматив відрахування прибутку, який стосується більшості підприємств і спрямовується на виплату дивідендів за підсумками 2022 року, на рівні 50% — за умови спрямування 30% на відновлення пошкодженого майна та протидію російській агресії.

Відповідне рішення закріплено урядовою постановою № 358 "Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави" від 18 квітня 2023 року, повідомляє Міністерство фінансів.

Норми відрахування, затверджені у постанові:

"Ощадбанк" має спрямувати на дивіденди 30% чистого прибутку за 2022 рік.

має спрямувати на дивіденди 30% чистого прибутку за 2022 рік. НАК "Нафтогаз України" - 30%, а решту коштів від чистого прибутку спрямовувати на закупівлю природного газу, що видобувається на території України

"Укргідроенерго" має виплатити 30% (за умови направлення 50% на відновлення майна).

"Українська фінансова житлова корпорація" — 30% (за умови направлення 50% на фінансування доступного іпотечного кредитування).

"Українське Дунайське пароплавство" — 30% (за умови направлення 50% на оновлення флоту).

"Приватбанк" та "Украгролізинг" — по 80%.

Минулого року Кабінет міністрів визнав роботу правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" у 2021 році задовільною і спрямував майже весь його прибуток за 2021 рік в держбюджет.