Кабмін задоволений "Нафтогазом": спрямував майже весь його прибуток за 2021 рік в держбюджет

Кабінет міністрів визнав роботу правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" у 2021 році задовільною. Про це йдеться у розпорядженні №477 від 14 червня.

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Зазначається, що уряд як акціонер НАК затвердив його річний звіт за 2021 рік, зокрема його фінансову звітність разом із висновками незалежного аудитора - компанії PricewaterhouseCoopers, а також звіт правління "Нафтогазу", зокрема про виконання фінплану.

З чистого прибутку держкомпанії Кабмін вирішив направити 95% (12,4 мільярда гривень), на виплату дивідендів до державного бюджету, а решту 5% (652,6 мільйона гривень) - до резервного капіталу.

Зазначимо, що за перше півріччя 2021 року "Нафтогаз" отримав збиток у 1,65 мільярда гривень, тоді як за аналогічний період 2020 року збиток становив 11,54 млрд гривень.

При цьому за весь минулий рік, як повідомляв сам НАК, він вийшов вже на чистий прибуток, який склав 12,1 мільярда гривень. Однак згідно з даними, опублікованими зараз Кабміном, остаточна сума виявилася більшою - 13,05 мільярда гривень.

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