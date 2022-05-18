2021 року "Нафтогаз" отримав прибуток 12,1 млрд гривень

За результатами 2021 року група "Нафтогаз" отримала чистий прибуток 12,1 млрд. гривень. Про це йдеться у повідомленні на сайті компанії.

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“Державні компанії у нормальних умовах мають бути прибутковими. Враховуючи масштаб Нафтогазу, такий прибуток не є надмірним з урахуванням інвестованого капіталу та його вартості. При цьому дані свідчать, що "Нафтогаз" був би прибутковим у 2021 році та без транзиту газу. Це важливе досягнення. Нагадаю, у 2019 році Нафтогаз мав рекордні прибутки, але цього результату було досягнуто саме за рахунок транзиту”, — цитує прес-служба голови правління НАК “Нафтогаз України” Юрія Вітренко.

У повідомленні сказано, що у 2021 році основний прибуток компанії було отримано за рахунок видобутку. При цьому у повідомленні наголошується, що далеко не всі сегменти діяльності "Нафтогазу" були прибутковими.

“Зокрема, збитковою була діяльність з імпорту, торгівлі та постачання газу – через державне регулювання, насамперед через рішення Регулятора (НКРЕКУ). Також збитковою була діяльність із зберігання газу, частково також через рішення Регулятора”, - зазначив Вітренко.

Згідно з консолідованою звітністю компанії чистий дохід "Нафтогазу" у 2021 році склав 217.384 млрд. гривень проти показника в 159,234 млрд. гривень у 2020 році. При цьому дохід від реалізації природного газу в 2021 році склав 136,889 млрд. гривень проти показника в 75,171 млрд. гривень у 2020 році.

Дохід від реалізації нафти та нафтопродуктів також збільшився – 35,919 млрд гривень у 2021, проти 25,9 млрд гривень у 2020.

Виплати рентної плати та інших податків (крім податку на прибуток) у 2021 році склали 57,272 млрд гривень, проти показника 25,924 млрд гривень у 2020 році.

Витрати на закупівлю природного газу в 2021 році склали 28,128 млрд. гривень, проти 16,706 млрд. гривень у 2020. На закупівлі послуг з організації транзиту газу було витрачено 31,98 млрд. гривень, проти 44,858 млрд. гривень.

Нагадаємо, 28 квітня 2021 року Кабінет міністрів звільнив попереднього голову правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва та призначив на цю посаду Юрія Вітренко.

За день до цього Кабмін звільнив членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України" від держави в особі Юлії Ковалів, Наталії Бойко та Юлії Свириденко слідом за незалежними директорами, які подали у відставку на початку вересня.

Формальним приводом для звільнення Коболєва стали збитки "Нафтогазу" за 2020 рік. Таке кадрове рішення уряду викликало конфлікт між Вітренко та наглядовою радою "Нафтогазу", який закінчився звільненням усіх незалежних членів наглядової ради компанії.

Нагадаємо, також ціни на газ почали стрімко зростати з літа 2020 року. Російський газовий монополіст "Газпром" планомірно осушував газосховища в ЄС, таким чином створюючи дефіцит блакитного палива в Європі.

В Україні ціна на газ у 2021 році зросла у 10 разів порівняно з 2020 роком. Через це уряду довелося запроваджувати пільги на продаж газу населенню, а також бюджетним та релігійним організаціям. Проте пільги не поширювалися на бізнес, через що багато підприємств в Україні були змушені призупинити діяльність. Наприкінці грудня уряд все ж таки запровадив пільгові ціни на газ для виробників продуктів соціального значення.

За 9 місяців 2021 року "Нафтогаз України" отримав збиток у розмірі 4,37 млрд грн.