Льготы для хлебпрома. Хватит ли в Украине газа для промышленности этой зимой?

В конце декабря украинские хлебопеки забили тревогу. Из-за сверхвысоких цен на газ и невозможности повысить розничные цены пропорционально издержкам, производителям приходится работать в совершенно невозможных условиях , и многие из них будут вынуждены закрыться.

За год цены на газ для промышленности выросли в 10 раз. Если в декабре прошлого года предприятия закупали газ у "Нафтогаза" по 7 тысяч гривен за тысячу кубометров, то в декабре 2021 цены НАКа на Украинской энергетической бирже колебались в пределах 65-75 тысяч гривен за тысячу кубов. Кроме того, с начала года в 2 раза подорожала электроэнергия для промышленности, а цены на муку выросли на 40%.

Себестоимость производства хлеба за год поднялась на 40-50%, а цены на хлеб остаются прежними. Из-за этого многие предприятия уже сейчас балансируют на грани рентабельности, а в первом квартале 2022 года многие хлебозаводы могут закрыться.

Ситуацию могло бы спасти увеличение стоимости конечного продукта, но торговые сети не разрешают повышать цену выше 5% в месяц, хотя, по данным профильной ассоциации "Укрхлебпром", уже сейчас есть острая необходимость повысить цену на 30%.

24 декабря на это отреагировали в Офисе президента. По итогам заседания энергетического штаба в ОП, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство по поручению Зеленского разрабатывает механизмы поддержки украинских пекарей. Премьер пообещал, что в ближайшие дни правительство выйдет с предложениями по поддержке бизнеса.

Уже 28 декабря СМИ опубликовали проект решения Кабинета министров, которым предлагается установить ограничения цены газа для хлебопекарен в 25 тысяч гривен за тысячу кубометров до конца отопительного сезона.

Украинские пекарни потребляют относительно небольшие в масштабах страны объемы газа (10 млн куб. м в месяц), но в свете того, что им собираются предоставить льготный тариф, возникают два вопроса: чей именно газ направят на поддержку производителей социальных продуктов и где закончится "аттракцион щедрости"? От подорожания газа страдают многие отрасли экономики. И хоть у правительства есть опыт латания газовых дыр за счет ресурса "Нафтогаза", но запасов НАКа не хватит для всех. Тем более, что в Кабмине в первую очередь будут озабочены вопросом отопления жилья.

Производители хлеба жалуются, что проблемы у них начались еще в январе 2021 года. Тогда резко выросли цены на зерно и муку, но добиться поднятия цен пропорционально росту затрат они не смогли из-за сопротивления ритейла. А энергетический кризис в Европе и стремительный рост цен на газ лишь усугубили ситуацию. В декабрь пекари вошли с рентабельностью 2%, а по отдельным позициям рентабельность и вовсе была отрицательной.

"Когда начались скачки цен на газ, массовые сорта хлеба мы начали производить в убыток. Сегодня нам необходимо повысить цены на 30%, но это будет неприемлемо ни для населения, ни для властей. Либо же нам нужна поддержка государства", — рассказал глава "Укрхлебпрома" Александр Васильченко.

Он считает установление фиксированной цены в 25 тысяч гривен за тысячу кубов газа поможет стабилизировать ситуацию в отрасли. Это позволит обойтись без резкого скачка цены и не допустит остановки предприятий.

"Все отрасли находятся в ужасающем положении. В этой ситуации всех не обеспечишь. Правительство выбрало самый социальный продукт и сделало шаг, чтобы поддержать хлебопекарную отрасль. Будут ли дальнейшие диалоги? Да, в правительстве общались и с другими отраслями, такими как кондитеры. Обещали, что будут общаться с каждой отдельной отраслью и рассматривать необходимые меры поддержки", — говорит глава “Укрхлебпрома”.

Он отмечает, что помощь получат не все хлебопекарни, а лишь те, которые являются плательщиками налогов всех уровней. То есть производители, которые не платят НДС и подоходный налог, рассчитывать на льготные условия не могут.

Старые схемы ценообразования уже не работают

По словам энергетического эксперта Максима Билявского, решение помочь пекарям вполне правильное, оно является точечным и не решает ситуации в целом. Он отмечает, что льготы для хлебокомбинатов могут стать стимулом для других отраслей промышленности, которые будут пытаться лоббировать природный газ по льготной цене и для своих предприятий.

Эксперт считает, что правительству было бы целесообразно объявить чрезвычайное положение в энергетике. В последний раз такое чрезвычайное положение было объявлено в 2018 году, когда в газотранспортной системе действительно был дефицит газа. Ситуация сейчас не лучше той, что была в 2018-м, поэтому, объявив о кризисе в энергетике, власти смогут ограничить цены для промышленных потребителей. При этом властям нужно будет прийти к соглашению с частными газодобывающими компаниями о предельной цене реализации газа собственной добычи.

Билявский считает, что цена на газ в нынешней ситуации не может определяться по импортному паритету плюс доставка, поскольку даже цена в 50 гривен за кубометр уже будет неприемлемой для значительного числа промышленных предприятий разного масштаба.

"Я думаю, что в ближайшие 2 недели будут приняты соответствующие решения. Будет введено ценовое ограничение на оптовую цену газа для промышленности на рынке Украины. Кроме того, возможно, будут приняты еще несколько решений, таких как объявление кризисной ситуации на энергетическом рынке Украины, возложение специальных обязательств не только на “Нафтогаз" но и на других участников рынка”, — говорит Билявский, при этом он отмечает, что практика возложения спецобязательств на частные компании существует и в странах ЕС.

Сейчас газ, добытый частными компаниями, продается по цене, ориентированной на импортный паритет. Любые ограничения цен в рыночных условиях означают недополученные средства, которые можно пустить на развитие добычи. Именно поэтому газодобытчики не очень стремятся к консенсусу с властями в таких вопросах. Билявский считает, что, скорее всего, такая договоренность с частными компаниями будет достигнута, и в ближайшем времени власти могут ввести ценовое ограничение на реализацию газа собственной добычи.

Ящик Пандоры

Основатель консалтинговой компании EXPRO Consulting Геннадий Кобаль считает, что газа для всех может и не хватить. Особенно после решения НКРЭКУ сжигать его на ТЭС для получения электричества. Эксперт считает, что запасов ресурса НАКа может не хватить уже не только для промышленности, но и для населения.

После хлебопекарен о критической ситуации в отрасли из-за дорогого газа заявили и молочники. Они также обратились к президенту и заявили, что из-за дорогого газа есть риск остановки не только отдельных предприятий, но и целой отрасли. А ведь молоко также считается обязательным социальным продуктом, как и сахар, яйца и курятина. И все они рассчитывают на помощь, как и пекари.

Во время отопительного сезона 2020-2021 годов (4 квартал 2020 — 1 квартал 2021 года) Украина (и промышленность, и население) потребила 21,93 миллиарда кубов газа, в более теплую зиму 2019-2020 годов — 19,8 миллиарда кубов. Запасы газа по состоянию на 28 декабря составляли 13,8 млрд куб. м, и из-за низких температур Украина в сутки сейчас сжигает 110 млн куб. м газа. Если холода продержатся еще несколько месяцев, Украине не хватит запасов и придется закупать газ на спотовом рынке. Цены на котором откровенно пугают.