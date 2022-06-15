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Кабмин доволен "Нафтогазом": направил почти всю его прибыль за 2021 год в госбюджет
Кабинет министров признал работу правления Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" в 2021 году удовлетворительной. Об этом говорится в распоряжении №477 от 14 июня.
Отмечается, что правительство как акционер НАК утвердило его годовой отчет за 2021 год, в частности, его финансовую отчетность НАК вместе с выводами независимого аудитора - компании PricewaterhouseCoopers, а также отчет правления "Нафтогаза", в частности о выполнении финплана.
Из чистой прибыли госкомпании Кабмин решил направить 95% (12,4 миллиарда гривен), на выплату дивидендов в государственный бюджет, а остальные 5% (652,6 миллиона гривен) – в резервный капитал.
Отметим, что за первое полугодие 2021 года "Нефтегаз" получил убыток в 1,65 миллиарда гривен, тогда как за аналогичный период 2020 года убыток составил 11,54 млрд гривен.Подписывайтесь на наш YouTube канал
При этом за весь прошлый год, как сообщал сам НАК, он вышел уже на чистую прибыль, которая составила 12,1 миллиарда гривен. Однако согласно данным, опубликованным сейчас Кабмином, окончательная сумма оказалась больше - 13,05 миллиарда гривен.
Источник фото: ru.depositphotos.com