Уволенный за покупку Bentley советник главы "Нафтогаза" все объяснил: хотел помочь другу сэкономить

Уволенный с позиции советника председателя правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Олег Диденко заявляет, что купил дорогой автомобиль Bentley Bentayga не себе, а своему другу. Об этом идет речь в сообщении, разосланном СМИ от его имени, передает "Интерфакс-Украина".

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Отмечается, что о покупке машины советника главы НАК якобы попросил гражданин Германии Роман Липкин, поскольку цена авто в Украине из-за разницы в курсе валют была ниже на 60 тысяч евро. В добавленном же к объяснению счете-фактуре отмечалось, что стоимость авто составляет 9,46 миллиона гривен.

"По реальному курсу 37 гривен за евро его цена выходила 255 тысяч 810 евро (а не 500 тысяч евро). А цена в Европе такого авто составляет 315 тысяч евро", – описал ситуацию Диденко.

В то же время, он отметил, что его друг Липкин был готов купить автомобиль за 300 тысяч евро, а разницу в 45 тысяч партнеры договорились направить на благотворительность.

"Для того чтобы не было вопросов и я мог доказать все: я оформил машину на себя, по такой цене, и официально планировал перепродать машину другу в ближайшие недели. Для этого ее еще нужно доставить в Германию", – объяснил Диденко.

Напомним, что ранее в пятницу разгорелся скандал из-за информации о том, что Диденко 27 мая оформил на себя ввезенный из-за границы автомобиль Bentley Bentayga 2022 года выпуска.

Депутат Верховной Рады от "Батькивщины" и бывший министр по делам ЖКХ Алексей Кучеренко возмутился тем, что приближенный к главе "Нафтогаза" Юрий Витренко человек покупает авто "за полмиллиона долларов" в разгар войны.

В "Нафтогазе" же поспешили уволить Диденко, отметив, что "не комментируют и не несут ответственность за личную жизнь сотрудников".

Напомним, что в 2014-2020 годах Диденко возглавлял газоснабжающую компанию "Газ Украины" и работал директором "Нафтогаза" по проблемной задолженности, газораспределительным системам и розничному газоснабжению, однако впоследствии Витренко пригласил его вернуться в НАК.