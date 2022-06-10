Звільнений за покупку Bentley радник голови "Нафтогазу" все пояснив: хотів допомогти другу заощадити

Звільнений з позиції радника голови правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Олег Діденко заявляє, що купив дорогий автомобіль Bentley Bentayga не собі, а своєму другу. Про це йдеться у повідомленні, розісланному ЗМІ від його імені, передає "Інтерфакс-Україна".

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Зазначається, що про купівлю машини радника голови НАК нібито попросив громадянин Німеччини Роман Липкін, оскільки ціна авто в Україні через різницю в курсі валют була нижчою на 60 тисяч євро. У доданому ж до пояснення рахунку-фактурі зазначалося, що вартість авто становить 9,46 мільйона гривень.

"За реальним курсом 37 гривень за євро його ціна виходила 255 тисяч 810 євро (а не 500 тисяч євро). А ціна в Європі такого авто становить 315 тисяч євро", – описав ситуацію Діденко.

Водночас він зазначив, що його друг Липкін був готовий купити автомобіль за 300 тисяч євро, а різницю в 45 тисяч партнери домовилися спрямувати на благодійність.

"Для того щоб не було запитань і я міг довести все: я оформив машину на себе, за такою ціною, і офіційно планував перепродати машину другові найближчими тижнями. Для цього її ще потрібно доставити в Німеччину", – пояснив Діденко.

Нагадаємо, що раніше в п'ятницю розгорівся скандал через інформацію про те, що Діденко 27 травня оформив на себе ввезений з-за кордону автомобіль Bentley Bentayga 2022 року випуску.

Депутат Верховної Ради від "Батьківщини" та колишній міністр у справах ЖКГ Олексій Кучеренко обурився тим, що наближена до голови "Нафтогазу" Юрія Вітренка особа купляє авто "за півмільйона доларів" у розпал війни.

У "Нафтогазі" ж поспішили звільнити Діденка, зазначивши, що "не коментують і не несуть відповідальність за особисте життя співробітників".

Нагадаємо, що у 2014-2020 роках Діденко очолював газопостачальну компанію "Газ України" та працював директором "Нафтогазі" з проблемної заборгованості, газорозподільних систем та роздрібного газопостачання, однак згодом Вітренко запросив його повернутися у НАК.