НБУ перерахує в бюджет найбільший в історії прибуток

Рада Національного банку України 24 квітня 2023 року затвердила Консолідований звіт про управління та Консолідовану фінансову звітність НБУ за 2022 рік. За підсумками 2022 року прибуток до розподілу Національного банку становив 91 млрд грн. Частина цієї суми відповідно до Закону України "Про Національний банк України" буде спрямована до Державного бюджету України.

Згідно з Консолідованою фінансовою звітністю Національного банку за 2022 рік, НБУ перерахує до Державного бюджету найбільшу в своїй історії суму частини прибутку до розподілу – 71,87 млрд грн.

"Ці кошти стануть вагомим внеском в посилення обороноздатності нашої країни в умовах війни та наближатимуть Перемогу", – підкреслив Голова Національного банку України Андрій Пишний.

Решта прибутку до розподілу – 19,2 млрд грн – згідно з вимогами Закону України "Про Національний банк України" буде спрямована на збільшення загальних резервів Національного банку, які повинні становити 10% від середньорічного обсягу грошово-кредитних зобов’язань Національного банку.

Станом на 31 грудня 2022 року валюта балансу Національного банку становила 1 958,6 млрд грн (у 2021 році – 1 376,9 млрд грн).

Збільшення розміру власного капіталу Національного банку у 2022 році майже удвічі – з 166,9 млрд грн до 328,2 млрд грн – відбулось за рахунок зростання резервів переоцінки, що зумовлене переважно зміною офіційного курсу гривні до іноземних валют.

Фінансовий результат Національного банку за 2022 рік склав 232,3 млрд грн.

Нагадаємо, у Кабміні встановили базовий норматив відрахування прибутку, який стосується більшості підприємств і спрямовується на виплату дивідендів за підсумками 2022 року, на рівні 50% — за умови спрямування 30% на відновлення пошкодженого майна та протидію російській агресії.