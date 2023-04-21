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По требованию МВФ в структуре НБУ создали два новых подразделения для контроля за банковской системой
Национальный банк Украины решил реорганизовать департамент банковского надзора и создать в своей структуре департамент интегрированного надзора за банками и отдел мониторинга связанных с банками лиц.
Об этом 21 апреля сообщила пресс-служба НБУ.
Решение приняли во исполнение обязательства зафиксированного в меморандуме об экономической и финансовой политике Украины с МВФ от 24 марта 2023 года.
"Такие изменения являются очередным шагом к соответствию международным стандартам банковского надзора (Основных Базельских принципов эффективного банковского надзора). Они учитывают результаты совместной работы Национального банка и экспертов Международного валютного фонда по стратегическому планированию функций банковского надзора", - объясняют в НБУ.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Департамент интегрированного надзора за банками продолжит выполнять все функции ликвидированного департамента, а также надзор за предоставителями платежных услуг с целью обеспечения выполнения ими требований законодательства и соответствующих нормативно-правовых актов НБУ.
Департамент, в частности, будет осуществлять:
- надзор за деятельностью поставщиков платежных услуг (кроме органов госвласти), поставщиков ограниченных платежных услуг;
- контроль за соблюдением пруденциальных нормативов поставщиками платежных услуг и инициирование применения мер воздействия в случае выявления нарушений;
- контроль за устранением нарушений, выполнением решений НБУ о применении соответствующих мер воздействия, выполнением выдвигаемых требований по устранению нарушений;
- анализ показателей деятельности предоставлятелей финансовых платежных услуг по операциям, регламентируемым законодательством;
- контроль за соблюдением поставщиками финансовых платежных услуг требований к капиталу, обеспечением сохранности средств пользователей платежных услуг;
- контроль за соблюдением порядка, требований и сроков предоставления поставщиками платежных услуг в НБУ отчетности, другой информации о выполненных платежных операциях в пределах предоставления ограниченных платежных услуг.
Отдел мониторинга связанных с банками лиц будет выполнять функции по:
- выявление при осуществлении банковского надзора признаков связанности лиц с банками;
- подготовки предложений по определению лиц связанными с банками для рассмотрения Комитетом по надзору и регулированию деятельности банков, оверсайта платежной инфраструктуры;
- осуществление контроля над операциями банков со связанными с банком лицами.
Напомним, недавно стало известно, что НБУ запросил у Международного валютного фонда отдельный блок технической помощи, связанный с виртуальными активами и цифровыми технологиями.