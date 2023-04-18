НБУ будет внимательно следить, как и насколько быстро Райффайзен Банк будет уходить с российского рынка

Национальный банк будет пристально следить, каким образом и как быстро Райффайзен Банк будет сворачивать свою деятельность в РФ, рассказал глава НБУ Андрей Пышный в интервью "Голосу Америки". При необходимости – при нежелательном сценарии – украинский регулятор также будет реагировать.

"Это было предметом моих неоднократных коммуникаций с коллегами из правительственных институтов Соединенных Штатов, и с коллегами из европейских центральных банков, с руководством Европейского центрального банка Кристин Лагард", – рассказал Андрей Пышный.

Райффайзен – это крупнейший иностранный банк в РФ, действительно продолжающий там работать. В начале широкомасштабного вторжения в банк сделали заявление, что начинают поиск стратегических вариантов будущего. Однако в течение года их банк так и не нашел.

Пышный также добавил, что и Сбербанк России – это банк, принадлежащий правительству РФ, находится под санкциями и должен нести такую же ответственность, как и остальные россияне и российские компании, убежден глава НБУ Андрей Пышный.

Речь идет именно о заблокированных активах Сбербанка в Европе, которые Райффайзен Банк выразил желание обменять на деньги, которые есть у РФ.