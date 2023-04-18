НБУ пильно слідкуватиме, як і наскільки швидко Райффайзен Банк йтиме з російського ринку

Національний банк уважно слідкуватиме, яким чином і як швидко Райффайзен Банк згортатиме свою діяльність в РФ, розповів голова НБУ Андрій Пишний в інтерв’ю "Голосу Америки". За потреби – при небажаному сценарії – український регулятор також реагуватиме.

"Це було предметом моїх неодноразових комунікацій із колегами з урядових інституцій Сполучених Штатів, і з колегами з європейських центральних банків, із керівництвом Європейського центрального банку Крістін Лагард", – розповів Андрій Пишний.

Райффайзен – це найбільший іноземний банк в РФ, який дійсно продовжує там працювати. На початку широкомасштабного вторгнення в банку зробили заяву, що починають пошук стратегічних варіантів майбутнього. Однак протягом року банк їх так і не знайшов.

Пишний також додав, що і Сбєрбанк Росії – це банк, який належить уряду РФ, перебуває під санкціями і повинен нести таку саму відповідальність, як і решта росіян і російських компаній, переконаний голова НБУ Андрій Пишний.

Йдеться саме про заблоковані активи Сбєрбанка в Європі, які Райффайзен Банк висловив бажання обміняти на гроші, які має в РФ.