НБУ смягчил ограничения на наличном валютном рынке

Национальный банк Украины 21 апреля 2023 года принял решение смягчить ряд ограничений с целью укрепления положительных тенденций в наличном сегменте валютного рынка, способствовавших существенному сужению спреда между наличным и официальным курсом.

Это означает, что с 21 апреля при расчете объема наличной иностранной валюты, которую банк может продать на валютном рынке, будет учитываться не 100%, а 120% объема покупки безналичной валюты у населения, начиная с 13 апреля 2022 года, сообщается на сайте Нацбанка.

Такое решение было принято для повышения устойчивости валютного рынка и улучшения курсовых ожиданий. Также НБУ расширяет возможности банков совершать сделки по продаже наличной иностранной валюты населению.

Соответствующие изменения направлены на сохранение благоприятной ситуации на валютном рынке. Соответствующие изменения закреплены постановлением №53 от 20 апреля.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", в марте объем покупки безналичной валюты банками снизился до $300,4 млн. с $462,1 млн. в феврале и $523,9 млн. в январе. Из-за укрепления курса гривны на наличном рынке до 37,75 грн/$1 при официальном курсе 36,57 грн/$1 резко снизило интерес к покупке безналичной валюты из-за размещения ее на депозите минимум на три месяца.

Объем продаж населением безналичной валюты в марте, напротив, немного вырос - до $153,3 млн со $123,1 млн в феврале, вернувшись на уровень января.

Что касается наличной валюты, то ее покупка и продажа выросли по сравнению с февралем: покупка – с $1,185 млрд до $1,512 млрд, продажа – с $1,082 млрд до $1,235 млрд.

По данным Национального банка Украины, на 1 апреля 2023 года сумма наличных, которая находилась в обращении в Украине, составила 676,1 миллиарда гривен, снизившись на 5,6% по сравнению с показателем на 1 января (716,1 миллиарда гривен).

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