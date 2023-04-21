НБУ пом'якшив обмеження на готівковому валютному ринку

Національний банк України 21 квітня 2023 прийняв рішення пом'якшити низку обмежень з метою зміцнення позитивних тенденцій у готівковому сегменті валютного ринку, що сприяли суттєвому звуженню спреду між готівковим та офіційним курсом.

Це означає, що з 21 квітня при розрахунку обсягу готівкової іноземної валюти, яку банк може продати на валютному ринку, враховуватиметься не 100%, а 120% обсягу купівлі безготівкової валюти в населення, починаючи з 13 квітня 2022 року, повідомляється на сайті Нацбанку.

Таке рішення було прийнято для підвищення стійкості валютного ринку та поліпшенню курсових очікувань. Також НБУ розширює можливості банків здійснювати операції з продажу готівкової іноземної валюти населенню.

Зазначається, що відповідні зміни спрямовані на збереження сприятливої ситуації на валютному ринку. Відповідні зміни закріплено постановою №53 від 20 квітня.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", у березні обсяг купівлі безготівкової валюти банками знизився до $300,4 млн із $462,1 млн у лютому і $523,9 млн у січні. Через зміцнення курсу гривні на готівковому ринку до 37,75 грн/$1 за офіційного курсу 36,57 грн/$1 різко знизило інтерес до купівлі безготівкової валюти через розміщення її на депозиті мінімум на три місяці.

Обсяг продажу населенням безготівкової валюти в березні, навпаки, трохи зріс - до $153,3 млн зі $123,1 млн у лютому, повернувшись на рівень січня.

Що стосується готівкової валюти, то її купівля і продаж зросли порівняно з лютим: купівля - з $1,185 млрд до $1,512 млрд, продаж - з $1,082 млрд до $1,235 млрд.

За даними Національного банку України, на 1 квітня 2023 року сума готівки, що перебувала в обігу в Україні, становила 676,1 мільярда гривень, знизившись на 5,6% порівняно з показником на 1 січня (716,1 мільярда гривень).

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