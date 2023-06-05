НБУ остановил лицензию сервису микрокредитов CreditUP и оштрафовал на миллион: каковы причины

Национальный банк Украины применил к ООО "Веллфин", работающему под брендом CreditUP, меру влияния в виде временной остановки лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг, а именно на предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита.

Как говорится в сообщении регулятора, такое решение принял его комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг 5 июня. Оно вступает в силу с 6 июня. Более того, НБУ еще и наложил на эту финансовую компанию штраф в сумме 952 тысяч гривен.

Отмечается, что по результатам внеплановой инспекционной проверки "Веллфина" в апреле-мае были выявлены нарушения финкомпанией требований законодательства, регулирующего деятельность участников рынков финуслуг и законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг, в том числе требований по этическому поведению. Компанию обязали устранить нарушения, которые стали причиной временной остановки лицензии, до 6 июля.

Так, CreditUP со вторника теряет право заключать договоры и продлевать срок действующих договоров о предоставлении кредитов, а также заключать договоры и вносить изменения в действующие договоры об увеличении суммы кредитов. В то же время временная остановка лицензии не освобождает компанию от выполнения своих обязательств по договорам, заключенным до 6 июня.

Относительно штрафа в НБУ указывают на выявление фактов нарушений законов о потребительском кредитовании, о финуслугах и госрегулировании рынков финуслуг, об электронной коммерции и Гражданского кодекса относительно договора о потребительском кредите и изменений в него, которые заключаются в виде электронного документа; а также нарушения требований относительно этичного поведения, установленных в статье 25 закона о потребительском кредитовании.

Напомним, что в феврале Нацбанк из-за выявления нарушений требований законодательства аннулировал лицензии микрокредитным организациям Mister Cash и CCloan, а в мае – ZeCredit. Недавно НБУ также обратил внимание на деятельность еще одной известной микрокредитной компании "ШвидкоГроші", оштрафовав ее за непредоставление информации по запросу регулятора и предоставление недостоверной информации.