Плохая кредитная история и простое оформление: почему украинцы берут микрокредиты

Украинцы часто пользуются услугами МФО и берутмикрокредиты. Так, по данным Опендатабот, в прошлом году в целом было заключено 8 244 855 микрокредитных договоров на сумму 40,62 млрд грн. Суммы и количество микрозаймов стабильно растут, однако все еще меньше показателей накануне полномасштабного вторжения. В среднем украинцы брали около 700 тысяч микрокредитов в месяц.

В основном микрозаймы оформляют на короткий срок (до 30 дней) и небольшую сумму – до 20 тыс. грн. Проценты у микрокредитов огромны – начисляются каждый день и могут составлять 1% в день .

Напомним, что в конце декабря 2023 вступил в силу закон, который, в частности, ограничивает ставку по микрокредитам, предоставляемым финансовыми компаниями, до 1% в день. Впрочем, проценты до сих пор остаются высокими по сравнению с условиями овердрафта и банковских кредитов.

Александр Алимов, начальник управления кредитных продуктов Unex Bank, говорит, что микрокредиты всегда были очень популярны среди определенной категории граждан. До начала полномасштабного вторжения общая задолженность по ссудам МФО превышала 15 миллиардов гривен.

10 млрд грн задолженность по ссудам МФО за три квартала 2023 года

До начала полномасштабного вторжения общая задолженность по ссудам МФО превышала 15 миллиардов гривен. То есть говорить можно скорее о постепенном возобновлении микрокредитования, чем о его росте.



"В общем, феномен популярности микрозаймов не является сугубо украинским. Регуляторы разных стран, в том числе из развитых экономик, время от времени даже поднимают вопрос о его ограничении, например, по максимальной ставке, поскольку не видят других способов защитить граждан от чрезмерного долгового нагрузки", – объяснил Алимов.

Он добавляет, что популярность микрозаймов МФО имеет только одно объяснение – максимальная простота оформления и минимальные требования к заемщикам. Многие люди становятся клиентами МФО в критических ситуациях: родственник попал в больницу, банально не хватает денег на самое необходимое в зарплату. В таких случаях многие даже не пытаются считать будущие расходы по кредиту и берут деньги там, где их проще можно получить. Отсюда и доминирование "лекарства" и "пищи" в приведенной в исследовании статистике.

"Около 20% украинцев, попробовавших ссуду МФО, навсегда отказываются от этой услуги. Зато начинают пользоваться гораздо более дешевыми банковскими продуктами. Остальные порой на долгие годы становятся почти вынужденным клиентом МФО", – отметил Алымов.

Он отмечает, что не стоит демонизировать МФО – они есть в большинстве стран и при правильном подходе вполне могут выполнять роль экстренного финансового помощника. Они в своей практике, рассматривая клиентские заявки, видят кейсы людей, которые принимают такие ссуды регулярно, но буквально через несколько дней гасят их, не попадая в замкнутый круг кредитной задолженности.

Банки не столь просты в оформлении кредитов. Они строже относятся к кредитной истории потенциального заемщика, более тщательно проверяют его платежеспособность, оценивают текущую долговую нагрузку. Следовательно, определенная категория клиентов в принципе не имеет шансов получить кредит в банке. Если у человека уже много кредитов, платежи по которым превышают размер зарплаты, фиксируются многочисленные просрочки по внесению платежей по графику, получить кредит в банке такому заемщику фактически невозможно.

"Часто потенциальные заемщики даже не пытаются обращаться в банки и сразу идут в МФО. Это не слишком рациональное финансовое поведение, поскольку в банках можно оформить гораздо более удобные и более дешевые кредитные продукты. От обычного карточного овердрафта, о котором можно спросить у работодателя, до карточного кредита и ссуды наличными. Первые два варианта вообще очень выгодны, поскольку за них не нужно платить процентов, пока клиент не использует деньги с кредитного лимита. К тому же большинство банков по кредитным картам предоставляют клиентам льготный период, в течение которого проценты не начисляются", – подытожил Александр Алимов.