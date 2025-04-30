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НБУ прекратил деятельность кредитного союза: о каком речь

НБУ
Кредитный союз "Доверие" ликвидирован по собственной инициативе. / НБУ

Национальный банк Украины, руководствуясь особым порядком, действующим во время военного положения, аннулировал лицензию и исключил кредитный союз "Довіра" из Государственного реестра финансовых учреждений на основании его собственного заявления.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

О кредитном союзе "Довіра"

Кредитный союз "Довіра" имел лицензию на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг, в частности:

  • кредитование денежными средствами и банковскими металлами;
  • привлечение средств и банковских металлов, подлежащих возврату.

По состоянию на 1 марта 2025 года объем активов кредитного союза "Довіра" составил 553,51 тыс. грн, что равняется 0,04% общего объема активов рынка кредитных союзов.

Ее обязательства достигали 190,61 тыс. грн — 0,02% рынка соответственно.

Согласно данным YouControl, юридическое лицо КС "Довіра" было зарегистрировано в 2004 году.

Бенефициарный владелец (контролер) – Левко Василий.

Что известно о кредитных союзах

Кредитный союз  — это некоммерческая организация, созданная физическими лицами, профессиональными союзами и их объединениями на кооперативных началах. Ее основная цель — удовлетворение потребностей членов во взаимном кредитовании и предоставлении финансовых услуг, осуществляемых за счет объединенных денежных взносов участников союза.

Кредитные союзы, не имеющие обязательств по договорам привлечения вкладов (вкладов/депозитов) от членов союза на депозитные счета, могут во время военного положения обратиться в Национальный банк с просьбой об аннулировании лицензии и исключении их из Государственного реестра финансовых учреждений.

Во время военного состояния кредитные союзы, не имеющие обязательств по договорам о привлечении вкладов (вкладов/депозитов) своих членов на депозитные счета, могут подать в Национальный банк заявление об аннулировании лицензии на осуществление деятельности и исключении из Государственного реестра финансовых учреждений.

Напомним, в Украине приняли новый закон о кредитных союзах. Документ расширяет круг лиц, которые могут стать членами кредитных союзов. Теперь ими могут быть не только физические лица, но и юридические, в частности, фермерские хозяйства, объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), кооперативы и микропредприятия.

Автор:
Ольга Опенько