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НБУ реформує систему управління ризиками: створено новий департамент
Національний банк України оновив організаційну структуру управління ризиками, створивши Департамент інтегрованого ризик-менеджменту. Новий підрозділ відповідатиме за формування та розвиток політики управління фінансовими, операційними, екологічними, соціальними та ESG-ризиками, а також ризиками, пов’язаними з третіми сторонами.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.
Реформа в НБУ
З метою посилення інституційної спроможності Національного банку України було реорганізовано Департамент ризик-менеджменту. На його базі створено новий структурний підрозділ — Департамент інтегрованого ризик-менеджменту.
Новостворений департамент отримав розширені повноваження та зону відповідальності. До його основних завдань належить організація комплексної системи управління ризиками в Національному банку, зокрема:
- фінансовими та операційними ризиками;
- екологічними, соціальними та управлінськими ризиками (ESG);
- ризиками, пов’язаними з третіми сторонами.
Крім того, департамент відповідатиме за розроблення та вдосконалення політик, методик і процедур управління ризиками НБУ, а також забезпечуватиме:
- формування резервів для покриття фінансових ризиків, що виникають через зменшення корисності активів Національного банку;
- оцінку справедливої вартості фінансових інструментів у випадках, визначених нормативно-правовими актами НБУ;
- оцінку вартості майна, що пропонується або передається в заставу НБУ, а також майна, яке переходить у власність НБУ як заставодержателя;
- верифікацію звітів оцінювачів і вибірковий моніторинг заставного майна за кредитами, наданими НБУ;
- взаємодію з Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у процесі погодження стартової ціни реалізації майна;
- методологічну підтримку впровадження системи внутрішнього контролю в НБУ та її моніторинг;
- планування й координацію дій щодо управління безперервністю діяльності НБУ, у тому числі в умовах особливого періоду.
Департамент інтегрованого ризик-менеджменту, як і раніше Департамент ризик-менеджменту, входить до вертикалі підпорядкування "Загальний блок", який перебуває під керівництвом Голови Національного банку України Андрія Пишного.
На цей час усі працівники Департаменту ризик-менеджменту продовжують виконувати свої посадові обов’язки до завершення відповідних кадрових процедур згідно з чинним трудовим законодавством або до переведення в новостворений підрозділ.
Паралельно Національний банк розпочав процес відбору кандидатів на вакантну посаду директора Департаменту інтегрованого ризик-менеджменту.
Нагадаємо, НБУ розпочав публічне обговорення проєкту положення про вимоги до системи управління ризиками для надавачів нефінансових платіжних послуг. Ініціатива є частиною підготовки до впровадження відкритого банкінгу та охоплює вимоги щодо управління операційними, кіберризиками й ризиками безпеки.