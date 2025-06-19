НБУ реформирует систему управления рисками: создан новый департамент

Национальный банк Украины обновил организационную структуру управления рисками, создав Департамент интегрированного риск-менеджмента. Новое подразделение будет отвечать за формирование и развитие политики управления финансовыми, операционными, экологическими, социальными и ESG рисками, а также рисками, связанными с третьими сторонами.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Реформа в НБУ

В целях усиления институциональной способности Национального банка Украины был реорганизован Департамент риск-менеджмента. На его базе создано новое структурное подразделение – Департамент интегрированного риск-менеджмента.

Вновь созданный департамент получил расширенные полномочия и зону ответственности. К его основным задачам относится организация комплексной системы управления рисками в Национальном банке, в частности:

финансовыми и операционными рисками;

экологическими, социальными и управленческими рисками (ESG);

рисками, связанными с третьими сторонами.

Кроме того, департамент будет отвечать за разработку и усовершенствование политик, методик и процедур управления рисками НБУ, а также обеспечивать:

формирование резервов для покрытия финансовых рисков, возникающих из-за уменьшения полезности активов Национального банка;

оценку справедливой стоимости финансовых инструментов в случаях, определенных нормативно-правовыми актами НБУ;

оценку стоимости имущества, предлагаемого или передаваемого в залог НБУ, а также имущества, переходящего в собственность НБУ как залогодержателя;

верификацию отчетов оценщиков и выборочный мониторинг залогового имущества по кредитам, предоставленным НБУ;

взаимодействие с Фондом гарантирования вкладов физических лиц в процессе согласования стартовой цены реализации имущества;

методологическую поддержку внедрения системы внутреннего контроля в НБУ и его мониторинг;

планирование и координацию действий по управлению непрерывностью деятельности НБУ, в том числе в условиях особого периода.

Департамент интегрированного риск-менеджмента по-прежнему Департамент риск-менеджмента входит в вертикаль подчинения "Общий блок", который находится под руководством Председателя Национального банка Украины Андрея Пышного.

В настоящее время все работники Департамента риск-менеджмента продолжают выполнять свои должностные обязанности до завершения соответствующих кадровых процедур согласно действующему трудовому законодательству или до перевода во вновь подразделение.

Параллельно Национальный банк приступил к процессу отбора кандидатов на вакантную должность директора Департамента интегрированного риск-менеджмента.

Напомним, НБУ приступил к публичному обсуждению проекта положения о требованиях к системе управления рисками для предоставлятелей нефинансовых платежных услуг. Инициатива является частью подготовки к внедрению открытого банкинга и охватывает требования по управлению операционными, киберрисками и рисками безопасности.