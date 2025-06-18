НБУ предлагает стандартизировать договоры ломбардов для защиты потребителей

Национальный банк вынес на общественное обсуждение проект положения о требованиях к договорам ломбардного кредита. Документ предусматривает установление четкой структуры договора, запрет на недобросовестные условия и требования к удобству для потребителя, в частности — в случае электронного подписания.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Нацбанк обновляет требования к ломбардным кредитам

Нацбанк начинает обсуждение проекта нового положения, устанавливающего требования к договорам о предоставлении ломбардного кредита между ломбардами и потребителями.

Документ определяет основные условия договора, запрещает недобросовестные положения, а также устанавливает удобный формат текста для более легкого понимания клиентами.

Кроме того, регулируется порядок заключения договоров в электронной форме.

Предложенные изменения должны улучшить защиту прав потребителей, четко определить обязанности сторон и последствия невыполнения обязательств, а также помочь людям принимать обдуманные решения по оформлению ломбардных кредитов и передаче залога.

Ломбарды получат переходный период для приведения своей деятельности в соответствие с новыми требованиями.

Что такое ломбард и как он работает?

Ломбард — это финансовое учреждение, предоставляющее краткосрочные ссуды под залог ценного имущества. Человек приносит в ломбард вещь, имеющую ценность (например, ювелирные изделия, технику, антиквариат или часы), и получает за нее деньги. Затем она может вернуть ссуду с процентами и выкупить свой залог.

Основные особенности ломбарда:

Финансовое учреждение: ломбард работает как кредитор, выдающий деньги под залог.

ломбард работает как кредитор, выдающий деньги под залог. Залог: для получения ссуды нужно передать в залог ценный предмет.

для получения ссуды нужно передать в залог ценный предмет. Краткосрочные кредиты: ссуды предоставляются на небольшой срок.

ссуды предоставляются на небольшой срок. Проценты: за пользование кредитом начисляются проценты, уплачиваемые при возврате ссуды.

за пользование кредитом начисляются проценты, уплачиваемые при возврате ссуды. Выкуп залога: если заемщик не возвращает ссуду вовремя, ломбард имеет право продать заложенную вещь, чтобы покрыть долг.

В ломбард обращаются, когда срочно нужны деньги, нет других вариантов кредитования или из-за плохой кредитной истории.