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НБУ предлагает стандартизировать договоры ломбардов для защиты потребителей
Национальный банк вынес на общественное обсуждение проект положения о требованиях к договорам ломбардного кредита. Документ предусматривает установление четкой структуры договора, запрет на недобросовестные условия и требования к удобству для потребителя, в частности — в случае электронного подписания.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.
Нацбанк обновляет требования к ломбардным кредитам
Нацбанк начинает обсуждение проекта нового положения, устанавливающего требования к договорам о предоставлении ломбардного кредита между ломбардами и потребителями.
Документ определяет основные условия договора, запрещает недобросовестные положения, а также устанавливает удобный формат текста для более легкого понимания клиентами.
Кроме того, регулируется порядок заключения договоров в электронной форме.
Предложенные изменения должны улучшить защиту прав потребителей, четко определить обязанности сторон и последствия невыполнения обязательств, а также помочь людям принимать обдуманные решения по оформлению ломбардных кредитов и передаче залога.
Ломбарды получат переходный период для приведения своей деятельности в соответствие с новыми требованиями.
Что такое ломбард и как он работает?
Ломбард — это финансовое учреждение, предоставляющее краткосрочные ссуды под залог ценного имущества. Человек приносит в ломбард вещь, имеющую ценность (например, ювелирные изделия, технику, антиквариат или часы), и получает за нее деньги. Затем она может вернуть ссуду с процентами и выкупить свой залог.
Основные особенности ломбарда:
- Финансовое учреждение: ломбард работает как кредитор, выдающий деньги под залог.
- Залог: для получения ссуды нужно передать в залог ценный предмет.
- Краткосрочные кредиты: ссуды предоставляются на небольшой срок.
- Проценты: за пользование кредитом начисляются проценты, уплачиваемые при возврате ссуды.
- Выкуп залога: если заемщик не возвращает ссуду вовремя, ломбард имеет право продать заложенную вещь, чтобы покрыть долг.
В ломбард обращаются, когда срочно нужны деньги, нет других вариантов кредитования или из-за плохой кредитной истории.