Ломбард получил лицензию НБУ на торговлю валютой

Национальный банк выдал лицензию ломбарда "Ломбард №1" ООО "Контракт-Групп и Компания" на осуществление валютных операций в сфере торговли валютными ценностями в наличной форме.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Решение было принято на основании поданного заявления и соответствующего пакета документов.

Что известно о ломбарде

По данным YouControl, Юридическое лицо ПО "Ломбард №1" ООО "Контракт-Групп и Компания" зарегистрировано в 2020 году.

Уставный капитал компании составляет 5 млн гривен. Основным видом деятельности компании является предоставление других видов кредитования. Среди дополнительных направлений – посреднические услуги по договорам, связанным с ценными бумагами или товарами.

Бенефициарный владелец – Петренко Тарас.

Справка:

Ломбард – это финучреждение, которое на основании лицензии на деятельность ломбарда имеет право предоставлять физлицам финансовые услуги по предоставлению средств и банковских металлов в кредит в виде ломбардных кредитов.

В НБУ отмечают, что согласно части третьей статьи 30 Закона Украины "О финансовых услугах и финансовых компаниях" ломбард имеет право предоставлять финансовую услугу по торговле валютными ценностями в наличной форме при условии получения лицензии НБУ на осуществление валютных операций.

Напомним, НБУ подготовил проект изменений в Положение об авторизации предоставлятелей финансовых услуг, целью которого является конкретизация подходов к выявлению фактов неосуществления деятельности по предоставлению финансовых услуг. Документ обнародован для общественного обсуждения.