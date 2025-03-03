Кому принадлежат ломбарды в Украине и сколько зарабатывают

Более 3 млрд грн дохода за 9 месяцев 2024 года получил 101 ломбард, подавший отчетность национальному регулятору. Лидерами рынка по сумме доходов за 3 квартала 2024 года стали ломбарды, работающие под брендами "Скарбниця", "Ломбард Первый", "Капитал" и "Благо".

Об этом сообщает YouControl.

Кто из ломбардов имеет больше филиалов

Отмечается, что в Государственный реестр финансовых учреждений по состоянию на февраль 2025 включено 108 ломбардов, из них 102 имеют действующую лицензию НБУ на деятельность.

Наибольшее количество (32) из проанализированных компаний зарегистрировано в Киеве и Днепропетровской области (22). Большинство компаний, а именно 99 юрлиц, имеют зарегистрированные обособленные филиалы. Больше филиалов на Днепропетровщине (500), Одесской (306) и Харьковской (243) областях, а также в Киеве (457).

Некоторые ломбарды имеют несколько сотен таких филиалов. Наибольшее количество филиалов (286) в ПО "Ломбард "Первый" ООО "Микрофинанс" и компания". По данным аналитиков, фирма входит в состав финансово-промышленной группы "Группа семьи Петренко", компании которой, кроме предоставления финансовых услуг, также занимаются производством и продажей ювелирных изделий. В частности, сеть "Золотой век".

Еще одна компания из состава этой группы "ООО "Контакт — групп" и компания" имеет 228 филиалов по всей Украине. Ее бенефициар Тарас Петренко – сын Романа Петренко. Эти компании работают под брендом "Первый".

Ломбарды, представленные на рынке под брендом "Скарбниця", также насчитывают довольно большую филиальную сеть — 417. А именно:

ООО "Ай Ломбард" зарегистрировано в 2023 году, имеет 101 филиал.

ООО "Ломбард "Есть деньги" зарегистрировано в 2023 году, имеет 100 филиалов.

ООО "Ломбард "Дом микрофинанс" зарегистрировано в 2023 году, имеет 71 филиал.

ООО "Ломбард "Кредит Юкрейн" зарегистрировано в 2023 году, имеет 77 филиалов.

ПО "Залоговое общество "Скарбниця" зарегистрировано в 1995 году, имеет 68 филиалов.

Бенефициарами этих 5 компаний являются Андрей Хирсин, зарегистрировавший свое место жительства на Мальте, а также Александр Титаренко и Евгений Билаш.

ПО "ООО "Климко" и компания "Ломбард капитал" имеет 189 филиалов. Компания действует под брендом "Капитал". Бенефициаркой выступает Елена Приходько из Запорожья. На сайте этого ломбарда в разделе "Контакты" значится еще одна компания из перечня — ПО "Ломбард" Компромисс" Никити. и компания", имеющая в своем арсенале 194 филиала. Ее бенефициаром выступает Владимир Никитич, который также является участником ПО "Никитич и компания "Ломбард"Карат" с лицензией на деятельность ломбардов. 5% уставного капитала ПО "Ломбард "Компрамисс" Никитич НВ. и компания" принадлежит Наталье Никитич, которая является участницей ПО "Никитич и компания "Ломбард"Капитал"" с 31 филиалом и доходом в 19,4 млн грн за 9 месяцев 2024 года.

Также ПО "Ломбард "Сейф" и ПО "Ломбард синдикат — плюс Якименко и компания" в общей сложности имеют 143 филиала в совокупности. Компании работают под брендом "Синдикат" и получили 23,9 млн грн дохода за 9 месяцев 2024 года. Одним из их бенефициаров выступает Павел.

Двадцатка самых больших ломбардов по доходам: кому принадлежат

"По данным НБУ, 101 ломбард, подавший отчетность к регулятору, получил более 3 млрд грн дохода за 9 месяцев 2024 года. Этот показатель за аналогичный период 2023 года составил 2,6 млрд грн, полученных 136 ломбардами. Сумма доходов 119 ломбардов, подавших отчетность в НБУ за полный 2023 год составила 3,2 млрд грн", - подчеркивают аналитики.

Они добавляют, что за 3 квартала 2024 года ломбардами было предоставлено более 1 млн. финансовых кредитов на общую сумму 3,13 млрд. грн.

"Показатель за аналогичный период 2023 года был значительно выше — 4,7 млн предоставленных финансовых кредитов на 10,2 млрд грн. А в целом за 2023 год ломбарды выдали 5,7 млн кредитов на сумму в 12,1 млрд грн", — подчеркивают в YouControl.

Аналитики констатируют, что за последние 5 лет количество ломбардов в Украине уменьшилось почти в три раза: из 302 компаний в 2020 году до 108 по состоянию на февраль 2025 года. При этом размер активов не изменился. По состоянию на ноябрь 2024 года они составили 3,98 млрд. грн. против 3,85 млрд. грн. в 2020 году.

Лидерами по сумме доходов в итоге 9 месяцев 2024 стали ломбарды, работающие на рынке под брендами "Скарбниця", "Ломбард Первый", "Капитал", а также ломбарды под брендом "Благо". Сеть последнего, по данным их официального сайта, насчитывает почти 200 филиалов и предоставляет услуги ПО "Ломбард Донкредит ООО "Интер-Риэлти" и компания", бенефициаром которого является Родион Бутко — ключевое лицо ФПГ "Bredley Holding". По данным ЕГР, у Бутко есть гражданство и зарегистрированное место жительства в Милане, Италия. Согласно данным ЕГР, у компании нет действующих филиалов. В то же время, по данным КИС НБУ, обособленные подразделения у компании есть.

На 9 строчке среди крупнейших ломбардов по доходу за 9 месяцев 2024 года, оказалось ПО "Ломбард парус" ООО "Глобал Франчайзинг" и компания". Предприятие имеет 102 филиала и получило чуть более 132 млн грн. Бенефициарами компании выступают Алексей и Роман Поминчук.

Участницей двадцатки крупнейших с доходом в 36,5 млн грн также является компания с похожим названием — ПО "Ломбард парус плюс" ООО "Панорама" и компания". Бенефициарами фирмы выступают Дарья Удод из Сумщины и Владислав Данилюк из Киева. Участником обоих предприятий до 2021 года.

Более 113 млн грн за 9 месяцев 2024 года дохода получило ПТ "ЧП "Эра-дон" и компания "Ваш ломбард", работающая под брендом "Центральный". Компания принадлежит супругам Андрею Лысенко и Елене Куликовой. Кроме того, они являются бенефициарами ПТ " ломбарда.

ПТ "Евро. Ломбард "Евро.финансы ЛТД и компания" заработало за 9 месяцев 2024 года 78,2 млн грн. Компания имеет 132 зарегистрированных филиала. Гражданка Украины Полина Розман является бенефициаркой этой компании. До 2022 года бен увидеть информацию об этом лице, собранном из официальных источников.

По данным аналитиков, решающее влияние на ПО "ломбард "Меркурий" ООО "Меркури Технолоджи" оказывает Артем Герасимов, который является гражданином Германии и зарегистрирован в Украине, в городе Одесса.

ПО "Честный ломбард ООО "Маст" входит в "Группу семьи Лойфенфельд". Бенефициаркой компании является Инна Лойфендельд. В материале издания "Киеввласть" указано, что Инна — дочь эксдепутата Киевского городского совета Александра Лойфенфельда. Последний является ключевым лицом ФПГ

ПТ "Ломбард "Бонита" входит в "Группу Владимира Старовойта". Участником этой компании является эксдепутат Киевского городского совета Владимир Старовойт. Он является ключевым лицом одноименного ФПГ.

Заметим, почти 6 млн ссуд в микрофинансовых организациях (МФО) на общую сумму 37,11 млрд грн оформили украинцы за 9 месяцев 2024 года. Средняя сумма кредитов выросла в 1,3 раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года – до 6 190 грн. А общая задолженность по микрозаймам выросла почти вдвое с начала года.