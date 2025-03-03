Кому належать ломбарди в Україні та скільки заробляють

Понад 3 млрд грн доходу за 9 місяців 2024 року отримав 101 ломбард, що подали звітність до національного регулятора. Лідерами ринку за сумою доходів за 3 квартали 2024 року стали ломбарди, що працюють під брендами “Скарбниця”, “Ломбард Перший”, “Капітал” та “Благо”.

Про це повідомляє YouControl.

Хто з ломбардів має найбільше філій

Зазначається, що до Державного реєстру фінансових установ станом на лютий 2025 року включені 108 ломбардів, з них 102 мають чинну ліцензію НБУ на діяльність.

Найбільша кількість (32) з проаналізованих компаній зареєстровані у Києві та Дніпропетровській області (22). Більшість компаній, а саме 99 юросіб, мають зареєстровані відокремлені філії . Найбільше філій на Дніпропетровщині (500), Одеській (306) та Харківській (243) областях, а також у Києві (457).

Деякі ломбарди мають по кілька сотень таких філій. Найбільша кількість філій (286) у ПТ "Ломбард "Перший" ТОВ "Мікрофінанс" і компанія". За даними аналітиків, фірма входить до складу фінансово-промислової групи “Група родини Петренко”, компанії якої, крім надання фінансових послуг, також займаються виробництвом та продажем ювелірних виробів. Зокрема, мережа "Золотий вік".

Ще одна компанія зі складу цієї групи " ТОВ "Контакт - груп" І компанія" має 228 філій по всій Україні. Її бенефіціар Тарас Петренко є сином Романа Петренка. Ці компанії працюють під брендом “Перший”.

Ломбарди, що представлені на ринку під брендом “Скарбниця”, також налічують доволі велику мережу філій — 417. А саме:

ТОВ "Ай ломбард" зареєстроване у 2023 році, має 101 філію.

ТОВ "Ломбард "Є гроші" зареєстроване у 2023 році, має 100 філій.

ТОВ "Ломбард "Дім мікрофінанс" зареєстроване у 2023 році, має 71 філію.

ТОВ "Ломбард "Кредит Юкрейн" зареєстроване у 2023 році, має 77 філій.

ПТ "Заставне товариство "Скарбниця" зареєстроване у 1995 році, має 68 філій.

Бенефіціарами цих 5 компаній є Андрій Хірсін, який зареєстрував своє місце проживання на Мальті, а також Олександр Титаренко та Євген Білаш.

ПТ "ТОВ "Климко" і компанія "Ломбард капитал" має 189 філій. Компанія діє під брендом “Капітал”. Бенефіціаркою виступає Олена Приходько з Запоріжжя. На сайті цього ломбарду в розділі “Контакти” значиться ще одна компанія з переліку — ПТ "Ломбард "Компраміс" Нікітіч Н.В. і компанія", що має у своєму арсеналі 194 філії. Її бенефіціаром виступає Володимир Нікітіч, який також є учасником ПТ "Нікітич і компанія "Ломбард"Карат" з ліцензією на діяльність ломбардів. 5% статутного капіталу ПТ "Ломбард "Компраміс" Нікітіч Н.В. і компанія" належить Наталії Нікітіч, яка є учасницею ПТ "Нікітич і компанія "Ломбард"Капітал"" із 31 філією та доходом у 19,4 млн грн за 9 місяців 2024 року.

Також ПТ "Ломбард "Сейф" та ПТ "Ломбард синдикат - плюс Якименко і компанія" в загальному мають 143 філії в сукупності. Компанії працюють під брендом “Синдикат” та отримали 23,9 млн грн доходу за 9 місяців 2024 року. Одним з їхніх бенефіціарів виступає Павло Гульцов з Одещини.

Двадцятка найбільших ломбардів за доходами: кому належать

"За даними даних НБУ, 101 ломбард, що подав звітність до регулятора, отримав понад 3 млрд грн доходу за 9 місяців 2024 року. Цей показник за аналогічний період 2023 року склав 2,6 млрд грн, отриманих 136 ломбардами. Сума доходів 119 ломбардів, що подали звітність до НБУ за повний 2023 рік склала 3,2 млрд грн", - підкреслюють аналітики.

Вони додають, що за 3 квартали 2024 року ломбардами було надано понад 1 млн фінансових кредитів на загальну суму 3,13 млрд грн.

"Показник за аналогічний період 2023 року був значно вищим — 4,7 млн наданих фінансових кредитів на 10,2 млрд грн. А в цілому за 2023 рік ломбарди видали 5,7 млн кредитів на суму в 12,1 млрд грн", - підкреслюють в YouControl.

Аналітики констатують, що за останні 5 років кількість ломбардів в Україні зменшилась майже втричі: з 302 компаній у 2020-му до 108 станом на лютий 2025 року. При цьому розмір активів суттєво не змінився. Станом на листопад 2024 року вони становили 3,98 млрд грн проти 3,85 млрд грн у 2020 році.

Лідерами за сумою доходів у підсумку 9 місяців 2024 року стали ломбарди, що працюють на ринку під брендами “Скарбниця”, “Ломбард Перший”, “Капітал”, а також ломбарди під брендом “Благо”. Мережа останнього, за даними їхнього офіційного сайту налічує майже 200 філій та надає послуги ПТ "Ломбард Донкредит ТОВ "Інтер-Ріелті" і компанія", бенефіціаром якого є Родіон Бутко — ключова особа ФПГ “Bredley Holding”. За даними ЄДР, Бутко має громадянство та зареєстроване місце проживання у Мілані, Італія. Згідно з даними ЄДР, компанія не має діючих філій. Водночас за даними КІС НБУ, відокремлені підрозділи у компанії є.

На 9 сходинці серед найбільших ломбардів за доходом за 9 місяців 2024 року, опинився ПТ "Ломбард парус" ТОВ "Глобал Франчайзінг" і компанія". Підприємство має 102 філії та отримало трохи більше ніж 132 млн грн. Бенефіціарами компанії виступають Олексій та Роман Помінчук з Києва.

Учасницею двадцятки найбільших із доходом у 36,5 млн грн також є компанія зі схожою назвою — ПТ "Ломбард парус плюс" ТОВ "Панорама" і компанія". Бенефіціарами фірми виступають Дар’я Удод із Сумщини та Владислав Данилюк з Києва. Учасником обох підприємств до 2021 року був вищезгаданий Олексій Помінчук.

Понад 113 млн грн за 9 місяців 2024 року доходу отримало ПТ "ПП "Ера-дон" і компанія "Ваш ломбард", що працює під брендом “Центральний”. Компанія належить подружжю Андрію Лисенку та Олені Куліковій. Крім того, вони є бенефіціарами ПТ "ПП "Гарант-Лекс" і компанія "Перший міський ломбард", що також має ліцензію на діяльність ломбарду.

ПТ "Евро. Ломбард "Евро.фінанси ЛТД і компанія" заробило за 9 місяців 2024 року 78,2 млн грн. Компанія має 132 зареєстрованих філії. Громадянка України Поліна Розман є бенефіціаркою цієї компанії. До 2022 року бенефіціаром був Євген Аронович Розман. Після введення ПІБ Євген Аронович Розман в YouControl, можна побачити інформацію про цю особу, зібрану з офіційних джерел. Зокрема, про розшук у розділі “Перевірка МВС”. ПІБ та дата народження (частковий збіг за місяцем та роком народження) останнього збігаються з особою, що перебуває у розшуку МВС за шахрайство.

За даними аналітиків, вирішальний вплив на ПТ "ломбард “Меркурій” ТОВ “Меркурі Технолоджі” має Артем Герасимов, який є громадянином Німеччини та зареєстрований в Україні, в місті Одеса. Під час перевірки ломбарду “Меркурій” в YouControl, наявна інформація про ймовірний зв'язок із РФ в минулому. Раніше одним із засновників компанії був ТОВ ТД “Меркурій” з РФ.

ПТ "Чесний ломбард ТОВ "Маст"входить у “Групу родини Лойфенфельд”. Бенефіціаркою компанії є Інна Лойфендельд. В матеріалі видання “Київвлада” вказано, що пані Інна — донька ексдепутата Київської міської ради Олександра Лойфенфельда. Останній є ключовою особою ФПГ “Група родини Лойфенфельд”

ПТ "Ломбард "Боніта" входить до “Групи Володимира Старовойта”. Учасником цієї компанії є ексдепутат Київської міської ради Володимир Старовойт. Він є ключовою особою однойменного ФПГ.

Зауважимо, майже 6 млн позик у мікрофінансових організаціях (МФО) на загальну суму 37,11 млрд грн оформили українці за 9 місяців 2024 року. Середня сума кредитів зросла у 1,3 рази порівняно з відповідним періодом минулоріч — до 6 190 грн. А загальна заборгованість по мікропозиках зросла майже удвічі від початку року.