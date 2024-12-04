Заборгованість українців по мікропозиках зросла майже вдвічі

Майже 6 млн позик у мікрофінансових організаціях (МФО) на загальну суму 37,11 млрд грн оформили українці за 9 місяців 2024 року. Середня сума кредитів зросла у 1,3 рази порівняно з відповідним періодом минулоріч — до 6 190 грн. А загальна заборгованість по мікропозиках зросла майже удвічі від початку року.

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Про це повідомляє "Опендатабот".

Сума виданих кредитів зросла у 1,3 рази

За даними аналітиків, 5,9 млн мікрокредитів взяли українці цьогоріч, а сума виданих позик досягла 37,11 млрд грн.

"Хоча кількість позик залишилася майже незмінною у порівнянні з минулим роком, сума виданих кредитів зросла у 1,3 рази", - підкреслюють в "Опендатабот".

Зазначається, що за рік середня сума мікропозики виросла на 28%: зі 4 830 грн (126 доларів) торік до 6190 (приблизно 150 доларів) цьогоріч.Але у порівнянні з 2021 роком сума мікропозики в еквіваленті навіть дещо впала: на то час українці, в середньому, позичали 168 доларів.

90% мікрокредитів українці беруть онлайн

Як повідомляють в "Опендатабот", українці беруть менше мікропозик, ніж до повномасштабної війни. В середньому щомісяця укладається 670 тисяч договорів — стільки ж, як і торік. Для порівняння, у 2021 році цей показник сягав 1,2 мільйона на місяць.

Від початку цього року загальна сума заборгованості українців за мікрокредитами зросла у 1,7 рази: із 9,3 млрд грн до 16,02 млрд грн.

Аналітики зауважують, що 90% мікропозик цьогоріч беруться онлайн, а більшість договорів укладалися на строк від 3 місяців до 1 року.

Зауважимо, українці частіше стали визнавати себе банкрутами. За даними Верховного суду України наразі відкрита 651 справа про банкрутство людей. Від початку літа справ побільшало майже у 2 рази. Найбільше банкрутів — в Києві та області й на Дніпропетровщині. 64% банкрутів — це люди віком від 25 до 45 років.

Дві третини українців беруть в борг, аби лиш "дотягнути" до зарплати

Послугами мікрофінансових організацій (МФО) користуються майже 13% дорослого населення України, водночас частка позичальників, які беруть кредит із метою забезпечення щоденних потреб в очікуванні наступної зарплати, збільшилася з 42% у 2022 році до 67% у 2023 році. Про це свідчать результати соціологічного дослідження впливу війни на мікрокредитування в Україні на замовлення Асоціації українських банків (АУБ).

Згідно з результатами дослідження, другим за популярністю цільовим призначенням кредиту є оплата лікування або купівлі медикаментів - 31% (+16 процентних пунктів (п.п.) до показників до 2022 року). Третє місце посіли витрати на ремонт житла та автомобіля - 19% (+7 п.п.).

Слідом за ними найпопулярнішими причинами оформлення мікропозик виявилися платежі за комунальними послугами - 17% (+8 п.п.), купівля одягу та взуття - 15% (+7 п.п.).