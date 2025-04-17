НБУ планує чіткіше регулювати факти бездіяльності фінансових компаній і ломбардів

Національний банк України підготував проєкт змін до Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг, який має на меті конкретизувати підходи до виявлення фактів нездійснення діяльності з надання фінансових послуг. Документ оприлюднено для громадського обговорення.

Про це повідомила пресслужба регулятора.

У проєкті пропонується чітко визначити ознаки, за якими можна встановити, що фінансова компанія або ломбард:

не розпочали діяльність з надання фінансових послуг протягом шести місяців з дати отримання ліцензії;

не здійснюють таку діяльність протягом шести місяців поспіль;

не почали надавати окрему фінансову послугу протягом шести місяців після розширення ліцензії на неї;

не провадять діяльності з надання окремої послуги протягом шести місяців поспіль.

Ключовими індикаторами бездіяльності стануть відсутність будь-яких даних у звітності за показниками, визначеними у відповідних додатках до положення. Це може бути як наявність нульових значень, так і повна відсутність інформації у звітах.

Окрім того, проєктом акта передбачено технічне уточнення: до професійного досвіду у фінансовому секторі також зараховуватиметься досвід роботи у банках.

У Нацбанку вважають, що прийняття змін дозволить оновити та вдосконалити чинне регулювання. Відтак, регулятор отримає можливість системно моніторити ринок, а також у разі потреби — анулювати ліцензії компаніям і ломбардам, які фактично не ведуть діяльність.

Серед критеріїв оцінки ефективності акта — кількість суб’єктів, яким анульовано ліцензії або виключено окремі послуги з переліку ліцензованих.

Очікується, що ці нововведення сприятимуть очищенню ринку від формально зареєстрованих, але неактивних компаній, підвищать прозорість та спростять нагляд за діяльністю фінансових установ.

Проєкт змін не потребує додаткових витрат з боку держави, а також не створює нових фінансових зобов’язань для учасників ринку.

Нагадаємо, нещодавно НБУ оновив підхід до авторизації небанківських фінансових установ, щоб убезпечити фінансовий ринок країни від впливу держави-агресора та дозволити платіжним установам поєднувати нові види діяльності з наданням фінансових платіжних послуг.