НБУ планирует более четко регулировать факты бездействия финансовых компаний и ломбардов

Национальный банк Украины подготовил проект изменений в Положение об авторизации предоставлятелей финансовых услуг, целью которого является конкретизация подходов к выявлению фактов неосуществления деятельности по предоставлению финансовых услуг. Документ обнародован для общественного обсуждения.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

В проекте предлагается четко определить признаки, по которым можно установить, что финансовая компания или ломбард:

не начали деятельность по предоставлению финансовых услуг в течение шести месяцев с даты получения лицензии;

не осуществляют такую деятельность в течение шести месяцев;

не стали предоставлять отдельную финансовую услугу в течение шести месяцев после расширения лицензии на нее;

не осуществляют деятельность по предоставлению отдельной услуги в течение шести месяцев.

Ключевыми индикаторами бездействия станут отсутствие каких-либо данных в отчетности по показателям, определенным в соответствующих приложениях к положению. Это может быть как наличие нулевых значений, так и полное отсутствие информации в отчетах.

Кроме того, проектом акта предусмотрено техническое уточнение: к профессиональному опыту в финансовом секторе также будет относиться опыт работы в банках.

В Нацбанке считают, что принятие изменений позволит обновить и усовершенствовать действующее регулирование. Следовательно, регулятор получит возможность системно мониторить рынок, а также в случае необходимости аннулировать лицензии компаниям и ломбардам, которые фактически не ведут деятельность.

Среди критериев оценки эффективности акта — количество субъектов, которым аннулированы лицензии или исключены отдельные услуги из списка лицензированных.

Ожидается, что эти нововведения будут способствовать очищению рынка от формально зарегистрированных, но неактивных компаний, повысят прозрачность и упростят надзор за деятельностью финансовых учреждений.

Проект изменений не нуждается в дополнительных расходах со стороны государства, а также не создает новых финансовых обязательств для участников рынка.

Напомним, недавно НБУ обновил подход к авторизации небанковских финансовых учреждений, чтобы обезопасить финансовый рынок страны от влияния государства-агрессора и разрешить платежным учреждениям совмещать новые виды деятельности с предоставлением финансовых платежных услуг.