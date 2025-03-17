Защита от влияния государства-агрессора: НБУ обновил процедуры авторизации небанковских банков

Национальный банк Украины обновил подход к авторизации небанковских финансовых учреждений, чтобы обезопасить финансовый рынок страны от влияния государства-агрессора и разрешить платежным учреждениям совмещать новые виды деятельности с предоставлением финансовых платежных услуг.

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Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Об основных изменениях

Изменения, в частности, касаются:

расширенич перечня признаков небезупречной деловой репутации физического лица/юридического лица, связанных с соблюдением требований законодательства Украины и публичного порядка с целью недопущения влияния государства-агрессора на финансовый рынок Украины;

установления обязанности проверять руководителей, бухгалтеров, ключевых лиц и владельцев на соответствие требованиям деловой репутации, определенным в Положении об авторизации финансовых учреждений;

предоставления разрешения платежным учреждениям, имеющим право на открытие, обслуживание и закрытие платежных счетов, предоставлять квалифицированные электронные доверительные услуги в соответствии с требованиями законодательства Украины в сфере электронных доверительных услуг;

уточнения распределения полномочий комитетов Национального банка;

усовершенствования других авторизационных требований.

Напомним, НБУ уточнил порядок осуществления безналичных расчетов в национальной валюте. Изменения направлены на постепенную адаптацию к европейским стандартам и усовершенствование регулирования платежных операций в Украине.

Напомним, украинцы все активнее используют безналичные платежи. В 2024 году количество операций с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками и финансовыми учреждениями, составило 8,66 млрд, а их общая сумма – 6,58 трлн грн.