- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Защита от влияния государства-агрессора: НБУ обновил процедуры авторизации небанковских банков
Национальный банк Украины обновил подход к авторизации небанковских финансовых учреждений, чтобы обезопасить финансовый рынок страны от влияния государства-агрессора и разрешить платежным учреждениям совмещать новые виды деятельности с предоставлением финансовых платежных услуг.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Об основных изменениях
Изменения, в частности, касаются:
- расширенич перечня признаков небезупречной деловой репутации физического лица/юридического лица, связанных с соблюдением требований законодательства Украины и публичного порядка с целью недопущения влияния государства-агрессора на финансовый рынок Украины;
- установления обязанности проверять руководителей, бухгалтеров, ключевых лиц и владельцев на соответствие требованиям деловой репутации, определенным в Положении об авторизации финансовых учреждений;
- предоставления разрешения платежным учреждениям, имеющим право на открытие, обслуживание и закрытие платежных счетов, предоставлять квалифицированные электронные доверительные услуги в соответствии с требованиями законодательства Украины в сфере электронных доверительных услуг;
- уточнения распределения полномочий комитетов Национального банка;
- усовершенствования других авторизационных требований.
Напомним, НБУ уточнил порядок осуществления безналичных расчетов в национальной валюте. Изменения направлены на постепенную адаптацию к европейским стандартам и усовершенствование регулирования платежных операций в Украине.
Напомним, украинцы все активнее используют безналичные платежи. В 2024 году количество операций с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками и финансовыми учреждениями, составило 8,66 млрд, а их общая сумма – 6,58 трлн грн.