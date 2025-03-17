В НБУ не исключают потребности в более жесткой монетарной политике

7 из 11 членов Комитета по монетарной политике Национального банка поддержали повышение учетной ставки с 14,5% до 15,5% в марте.

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Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что решению правления НБУ повысить учетную ставку до 15,5% в марте предшествовала дискуссия Комитета по монетарной политике (КМП).

Отметим, что в состав КМП входит правление НБУ и директора профильных департаментов.

Как сообщают в регуляторе, участники дискуссии считают, что ускорение инфляции на фоне усиления влияния фундаментальных факторов ценового давления несет угрозу закрепления инфляции на высоких уровнях. Соответственно, НБУ должен действовать решительно и подтвердить свою преданность мандату по обеспечению ценовой стабильности, чтобы сохранить доверие к политике.

Они убеждены, что наряду с усилением действенности операционного дизайна процентной политики, такой шаг будет способствовать преодолению текущего ценового всплеска и сохранению макрофинансовой устойчивости в условиях войны.

Так, 4 из 11 членов КМП высказались за повышение учетной ставки в марте до 15%.

"Эти участники дискуссии согласились с потребностью в усилении процентной политики ввиду близкой к прогнозной траектории ускорения инфляции и риска ее закрепления на достаточно высоких уровнях. Однако, по их мнению, шаг по повышению учетной ставки на 0,5 в. ", – подчеркнули в НБУ.

Там добавили, что подавляющее большинство членов КМП поддержало корректировку операционного дизайна процентной политики, чтобы обеспечить надлежащую защиту гривневых сбережений населения от инфляции.

По их мнению, с одной стороны, благодаря развороту политики НБУ снижение ставок по банковским вкладам ожидаемо прекратилось. С другой – монетарную трансмиссию сдерживают значительный профицит ликвидности в банковской системе, высокая неопределенность, а также значительная концентрация рынка.

"Учитывая это, большинство членов КМП высказались в пользу калибровки опердизайна процентной политики, чтобы создать дополнительные стимулы для ценовой конкуренции банков за вкладчиков. Они согласились, что самый быстрый способ достичь этого – усилить действенность трехмесячных депозитных сертификатов с повышенной ставкой и привязкой к темпам привлечения банков. ставки по срочным гривневым депозитам", — подчеркивают в НБУ.

В регуляторе считают, что принятого комплекса мер будет достаточно для преодоления ценового всплеска. В то же время, не исключают потребности в более жесткой, чем предполагалось в январском прогнозе, монетарной политике на протяжении 2025 года.

Для усиления привлекательности сбережений в гривне Национальный банк Украины с 4 апреля вносит изменения в параметры операционного дизайна процентной политики.

Детальнее о том, почему Национальный банк в очередной раз за последние месяцы повысил учетную ставку, как это повлияет на ставки по депозитам банков и стоимость кредитов для бизнеса и населения, станет ли государство больше платить по своим долгам и заработают ли банки на этом очередные миллиарды, читайте в материале Delo.ua