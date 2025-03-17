В НБУ не виключають потреби в жорсткішій монетарній політиці

7 з 11 членів Комітету з монетарної політики Національного банку підтримали підвищення облікової ставки з 14,5% до 15,5% у березні.

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Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що рішенню правління НБУ підвищити облікову ставку до 15,5% у березні передувала дискусія Комітету з монетарної політики (КМП).

Зауважимо, до складу КМП входить правління НБУ та директори профільних департаментів.

Як повідомляють у регуляторі, учасники дискусії вважають, що подальше пришвидшення інфляції на тлі посилення впливу фундаментальних чинників цінового тиску несе загрозу закріплення інфляції на високих рівнях. Відповідно НБУ має діяти рішуче й підтвердити свою відданість мандату із забезпечення цінової стабільності, щоб зберегти довіру до політики.

Вони переконані, що разом із посиленням дієвості операційного дизайну процентної політики такий крок сприятиме подоланню поточного цінового сплеску і збереженню макрофінансової стійкості в умовах війни.

Так, 4 з 11 членів КМП висловилися за підвищення облікової ставки в березні до 15%.

"Ці учасники дискусії погодилися з потребою в посиленні процентної політики з огляду на близьке до прогнозної траєкторії пришвидшення інфляції та ризики її закріплення на досить високих рівнях. Проте, на їхню думку, крок з підвищення облікової ставки на 0,5 в. п. наразі є достатнім на тлі очікуваного вичерпання тимчасових рушіїв цінового тиску й розвороту інфляційного тренду в середині року", - підкреслили в НБУ.

Там додали, що переважна більшість членів КМП підтримала коригування операційного дизайну процентної політики, щоб забезпечити належний захист гривневих заощаджень населення від інфляції.

На їхню думку, з одного боку, завдяки розвороту політики НБУ зниження ставок за банківськими вкладами очікувано припинилося. З іншого, – монетарну трансмісію стримують значний профіцит ліквідності в банківській системі, висока невизначеність, а також значна концентрація ринку.

"Ураховуючи це, більшість членів КМП висловилася на користь калібрування опердизайну процентної політики, щоб створити додаткові стимули для цінової конкуренції банків за вкладників. Вони погодилися, що найшвидший спосіб досягти цього – посилити дієвість тримісячних депозитних сертифікатів з підвищеною ставкою і прив’язкою до темпів залучення банками строкових депозитів населення. Це дасть змогу збільшити трансмісію від підвищення облікової ставки в ставки за строковими гривневими депозитами", - наголошують в НБУ.

У регуляторі вважають, що вжитого комплексу заходів буде достатньо для подолання цінового сплеску. Водночас не виключають потреби в жорсткішій, ніж передбачалося в січневому прогнозі, монетарній політиці впродовж 2025 року.

Зауважимо, для посилення привабливості заощаджень у гривні Національний банк України з 4 квітня вносить зміни до параметрів операційного дизайну процентної політики.

Детальніше про те, чому Національний банк вкотре за останні місяці підвищив облікову ставку, як це вплине на ставки за депозитами банків і вартість кредитів для бізнесу і населення, чи стане держава більше платити за своїми боргами і чи зароблять банки на цьому чергові мільярди, читайте в матеріалі Delo.ua