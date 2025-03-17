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Захист від впливу держави-агресора: НБУ оновив процедури авторизації небанківських фінустанов
Національний банк України оновив підхід до авторизації небанківських фінансових установ, щоб убезпечити фінансовий ринок країни від впливу держави-агресора та дозволити платіжним установам поєднувати нові види діяльності з наданням фінансових платіжних послуг.
Про це інформує пресслужба НБУ.
Про основні зміни
Зміни, зокрема, стосуються:
- розширенн переліку ознак небездоганної ділової репутації фізичної особи / юридичної особи, пов’язаних із дотриманням вимог законодавства України та публічного порядку з метою недопущення впливу держави-агресора на фінансовий ринок України;
- встановлення обов'язку перевіряти керівників, бухгалтерів, ключових осіб та власників на відповідність вимогам щодо ділової репутації, визначеним у Положенні про авторизацію фінансових установ;
- надання дозволу платіжним установам, які мають право на відкриття, обслуговування та закриття платіжних рахунків, надавати кваліфіковані електронні довірчі послуги відповідно до вимог законодавства України у сфері електронних довірчих послуг;
- уточнення розподілу повноважень комітетів Національного банку;
- удосконалення інших авторизаційних вимог.
Нагадаємо, НБУ уточнив порядок здійснення безготівкових розрахунків у національній валюті. Зміни спрямовані на поступову адаптацію до європейських стандартів та вдосконалення регулювання платіжних операцій в Україні.
Нагадаємо, українці все активніше використовують безготівкові платежі. У 2024 році кількість операцій із використанням платіжних карток, емітованих українськими банками та фінансовими установами, становила 8,66 млрд, а їхня загальна сума – 6,58 трлн грн.