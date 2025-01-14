НБУ изъял из лицензий отдельные виды услуг у девяти небанковских финансовых учреждений из-за полугодового бездействия

Национальный банк Украины принял решение изъять из лицензий отдельные виды услуг для девяти небанковских финансовых учреждений из-за того, что они не осуществляли деятельность по предоставлению этих услуг в течение шести месяцев.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В каких учреждениях изъяты финансовые услуги

Отдельные финансовые услуги были исключены из лицензий таких небанковских финансовых учреждений:

"Олимп Финас Групп" – предоставление средств и банковских металлов в кредит и финансовый лизинг;

"ФК "Кредит Инвест Партнер" – факторинг и финансовый лизинг;

"ФК "Основа", "ФК "Траст Финанс", "ФК "Атлантис Капитал", "ФК "Фалькон", "ФК Активитис", "ВВС-Факторинг" — финансовый лизинг;

"ФК "Макс Капитал" – факторинг.

Какие финансовые услуги смогут предоставлять учреждения

После исключения отдельных финансовых услуг из лицензий на деятельность финансовой компании, учреждения будут иметь право предоставлять финансовые услуги.

"ФК "Кредит Инвест Партнер", "ФК "Макс Капитал", "ФК "Основа" – предоставление средств и банковских металлов в кредит;

"Олимп Финас Групп" – факторинг;

"ФК "Траст Финанс", "ФК "Атлантис Капитал", "ФК "Фалькон", "ФК Активитис", "ВВС-Факторинг" — факторинг, предоставление средств и банковских металлов в кредит.

Решения вступают в силу с 14 января 2025 года.

Напомним, в декабре 2024 года количество участников небанковского финансового рынка уменьшилось до 876 по сравнению с 892 в ноябре. Количество банков осталось неизменным – 62. При этом пять новых компаний вышли на рынок, а 21 было исключено из реестра. Д

В декабре 2024 года Национальный банк применил к трем банкам меры влияния за нарушения в сфере финмониторинга и валютного законодательства. Общая сумма штрафа составила около 138 млн грн.