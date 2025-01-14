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НБУ изъял из лицензий отдельные виды услуг у девяти небанковских финансовых учреждений из-за полугодового бездействия
Национальный банк Украины принял решение изъять из лицензий отдельные виды услуг для девяти небанковских финансовых учреждений из-за того, что они не осуществляли деятельность по предоставлению этих услуг в течение шести месяцев.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
В каких учреждениях изъяты финансовые услуги
Отдельные финансовые услуги были исключены из лицензий таких небанковских финансовых учреждений:
- "Олимп Финас Групп" – предоставление средств и банковских металлов в кредит и финансовый лизинг;
- "ФК "Кредит Инвест Партнер" – факторинг и финансовый лизинг;
- "ФК "Основа", "ФК "Траст Финанс", "ФК "Атлантис Капитал", "ФК "Фалькон", "ФК Активитис", "ВВС-Факторинг" — финансовый лизинг;
- "ФК "Макс Капитал" – факторинг.
Какие финансовые услуги смогут предоставлять учреждения
После исключения отдельных финансовых услуг из лицензий на деятельность финансовой компании, учреждения будут иметь право предоставлять финансовые услуги.
- "ФК "Кредит Инвест Партнер", "ФК "Макс Капитал", "ФК "Основа" – предоставление средств и банковских металлов в кредит;
- "Олимп Финас Групп" – факторинг;
- "ФК "Траст Финанс", "ФК "Атлантис Капитал", "ФК "Фалькон", "ФК Активитис", "ВВС-Факторинг" — факторинг, предоставление средств и банковских металлов в кредит.
Решения вступают в силу с 14 января 2025 года.
Напомним, в декабре 2024 года количество участников небанковского финансового рынка уменьшилось до 876 по сравнению с 892 в ноябре. Количество банков осталось неизменным – 62. При этом пять новых компаний вышли на рынок, а 21 было исключено из реестра. Д
В декабре 2024 года Национальный банк применил к трем банкам меры влияния за нарушения в сфере финмониторинга и валютного законодательства. Общая сумма штрафа составила около 138 млн грн.