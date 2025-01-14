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НБУ изъял из лицензий отдельные виды услуг у девяти небанковских финансовых учреждений из-за полугодового бездействия

НБУ изъял из лицензий отдельные виды услуг у девяти небанковских финансовых учреждений из-за полугодового бездействия
Нацбанк изъял из лицензий отдельные виды услуг для учреждений. Фото: пресс-служба НБУ.

Национальный банк Украины принял решение изъять из лицензий отдельные виды услуг для девяти небанковских финансовых учреждений из-за того, что они не осуществляли деятельность по предоставлению этих услуг в течение шести месяцев.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В каких учреждениях изъяты финансовые услуги

Отдельные финансовые услуги были исключены из лицензий таких небанковских финансовых учреждений:

  • "Олимп Финас Групп" – предоставление средств и банковских металлов в кредит и финансовый лизинг;
  • "ФК "Кредит Инвест Партнер" – факторинг и финансовый лизинг;
  • "ФК "Основа", "ФК "Траст Финанс", "ФК "Атлантис Капитал", "ФК "Фалькон", "ФК Активитис", "ВВС-Факторинг" — финансовый лизинг;
  • "ФК "Макс Капитал" – факторинг.

Какие финансовые услуги смогут предоставлять учреждения

После исключения отдельных финансовых услуг из лицензий на деятельность финансовой компании, учреждения будут иметь право предоставлять финансовые услуги.

  • "ФК "Кредит Инвест Партнер", "ФК "Макс Капитал", "ФК "Основа" – предоставление средств и банковских металлов в кредит;
  • "Олимп Финас Групп" – факторинг;
  • "ФК "Траст Финанс", "ФК "Атлантис Капитал", "ФК "Фалькон", "ФК Активитис", "ВВС-Факторинг" — факторинг, предоставление средств и банковских металлов в кредит.

Решения вступают в силу с 14 января 2025 года.

Напомним, в декабре 2024 года количество участников небанковского финансового рынка уменьшилось до 876 по сравнению с 892 в ноябре. Количество банков осталось неизменным – 62. При этом пять новых компаний вышли на рынок, а 21 было исключено из реестра. Д

В декабре 2024 года Национальный банк применил к трем банкам меры влияния за нарушения в сфере финмониторинга и валютного законодательства. Общая сумма штрафа составила около 138 млн грн.

Автор:
Ольга Опенько