Ломбард отримав ліцензію НБУ на торгівлю валютою

Національний банк видав ліцензію ломбарду “Ломбард №1” ТОВ “Контракт-Груп і Компанія” на здійснення валютних операцій у сфері торгівлі валютними цінностями в готівковій формі.

Про це інформує пресслужба регулятора.

Рішення ухвалено на підставі поданої заяви та відповідного пакета документів.

Що відомо про ломбард

За даними YouControl, Юридична особа ПТ "Ломбард №1" ТОВ "Контракт-Груп і Компанія" зареєстрована в 2020 році.

Статутний капітал компанії становить 5 млн гривень. Основним видом діяльності компанії є надання інших видів кредитування. Серед додаткових напрямів — посередницькі послуги за договорами, пов’язаними з цінними паперами або товарами.

Бенефіціарний власник - Петренко Тарас.

Довідково:

Ломбард - це фінустанова, яка на підставі ліцензії на діяльність ломбарду має право надавати фізособам фінансові послуги з надання коштів та банківських металів у кредит у вигляді ломбардних кредитів.

В НБУ наголошують, що згідно з частиною третьою статті 30 Закону України "Про фінансові послуги та фінансові компанії" ломбард має право надавати фінансову послугу з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі за умови отримання ліцензії НбУ на здійснення валютних операцій.

Нагадаємо, НбУ підготував проєкт змін до Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг, який має на меті конкретизувати підходи до виявлення фактів нездійснення діяльності з надання фінансових послуг. Документ оприлюднено для громадського обговорення.