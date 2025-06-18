НБУ пропонує стандартизувати договори ломбардів для захисту споживачів

Національний банк виніс на громадське обговорення проєкт положення щодо вимог до договорів ломбардного кредиту. Документ передбачає встановлення чіткої структури договору, заборону недобросовісних умов та вимоги до зручності для споживача, зокрема — у разі електронного підписання.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

Нацбанк оновлює вимоги до ломбардних кредитів

Нацбанк розпочинає обговорення проєкту нового положення, яке встановлює вимоги до договорів про надання ломбардного кредиту між ломбардами та споживачами.

Документ визначає основні умови договору, забороняє недобросовісні положення, а також встановлює зручний формат тексту для легшого розуміння клієнтами.

Крім того, регулюється порядок підписання договорів у електронній формі.

Запропоновані зміни мають покращити захист прав споживачів, чітко визначити обов’язки сторін і наслідки невиконання зобов’язань, а також допомогти людям приймати обдумані рішення щодо оформлення ломбардних кредитів і передачі застави.

Ломбарди отримають перехідний період для приведення своєї діяльності у відповідність із новими вимогами.

Що таке ломбард і як він працює?

Ломбард — це фінансова установа, яка надає короткострокові позики під заставу цінного майна. Людина приносить до ломбарду річ, що має цінність (наприклад, ювелірні вироби, техніку, антикваріат або годинник), і отримує за неї гроші. Потім вона може повернути позику з відсотками і викупити свою заставу.

Основні особливості ломбарду:

Фінансова установа: ломбард працює як кредитор, який видає гроші під заставу.

ломбард працює як кредитор, який видає гроші під заставу. Застава: для отримання позики потрібно передати у заставу цінний предмет.

для отримання позики потрібно передати у заставу цінний предмет. Короткострокові кредити: позики надаються на невеликий термін.

позики надаються на невеликий термін. Відсотки: за користування кредитом нараховуються відсотки, які сплачуються при поверненні позики.

за користування кредитом нараховуються відсотки, які сплачуються при поверненні позики. Викуп застави: якщо позичальник не повертає позику вчасно, ломбард має право продати заставлену річ, щоб покрити борг.

До ломбарду звертаються, коли терміново потрібні гроші, немає інших варіантів кредитування або через погану кредитну історію.