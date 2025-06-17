НБУ пропонує нові правила управління ризиками для нефінансових платіжних сервісів

Національний банк розпочав публічне обговорення проєкту положення про вимоги до системи управління ризиками для надавачів нефінансових платіжних послуг. Ініціатива є частиною підготовки до впровадження відкритого банкінгу та охоплює вимоги щодо управління операційними, кіберризиками й ризиками безпеки.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Регулювання нефінансових платіжних послуг

Документ розроблено в межах підготовки до запуску відкритого банкінгу відповідно до закону України "Про платіжні послуги". Передбачені у проєкті вимоги стосуватимуться небанківських установ, які надають послуги з ініціювання платіжних операцій та надання інформації з рахунків, крім банків.

Платіжні установи, емітенти електронних грошей та філії іноземних установ, які поєднують фінансові й нефінансові платіжні послуги, продовжать дотримуватись вимог Положення щодо управління ризиками надавачів фінансових платіжних послуг.

У проєкті, зокрема, запропоновано вимоги до:

побудови системи управління ризиками для небанківських надавачів нефінансових платіжних послуг;

створення внутрішніх документів з управління операційними, кіберризиками та ризиками безпеки;

розробки методології забезпечення безперервності надання послуг;

регулярного перегляду політик та процедур, що регулюють управління зазначеними ризиками.

Нагадаємо, у травні 2025 року кількість учасників небанківського фінансового ринку скоротилася з 825 до 820. Показник кількості банків залишився незмінним — 60 установ.