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НБУ пропонує нові правила управління ризиками для нефінансових платіжних сервісів
Національний банк розпочав публічне обговорення проєкту положення про вимоги до системи управління ризиками для надавачів нефінансових платіжних послуг. Ініціатива є частиною підготовки до впровадження відкритого банкінгу та охоплює вимоги щодо управління операційними, кіберризиками й ризиками безпеки.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.
Регулювання нефінансових платіжних послуг
Документ розроблено в межах підготовки до запуску відкритого банкінгу відповідно до закону України "Про платіжні послуги". Передбачені у проєкті вимоги стосуватимуться небанківських установ, які надають послуги з ініціювання платіжних операцій та надання інформації з рахунків, крім банків.
Платіжні установи, емітенти електронних грошей та філії іноземних установ, які поєднують фінансові й нефінансові платіжні послуги, продовжать дотримуватись вимог Положення щодо управління ризиками надавачів фінансових платіжних послуг.
У проєкті, зокрема, запропоновано вимоги до:
- побудови системи управління ризиками для небанківських надавачів нефінансових платіжних послуг;
- створення внутрішніх документів з управління операційними, кіберризиками та ризиками безпеки;
- розробки методології забезпечення безперервності надання послуг;
- регулярного перегляду політик та процедур, що регулюють управління зазначеними ризиками.
Нагадаємо, у травні 2025 року кількість учасників небанківського фінансового ринку скоротилася з 825 до 820. Показник кількості банків залишився незмінним — 60 установ.