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НБУ предлагает новые правила управления рисками для нефинансовых платежных сервисов

нбу
НБУ предлагает новые правила управления рисками / НБУ

Национальный банк приступил к публичному обсуждению проекта положения о требованиях к системе управления рисками для предоставлятелей нефинансовых платежных услуг. Инициатива является частью подготовки к внедрению открытого банкинга и охватывает требования по управлению операционными, киберрисками и рисками безопасности.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Регулирование нефинансовых платежных услуг

Документ разработан в рамках подготовки к запуску открытого банкинга в соответствии с Законом Украины "О платежных услугах". Предусмотренные в проекте требования будут касаться небанковских учреждений, предоставляющих услуги по инициированию платежных операций и предоставлению информации со счетов, кроме банков.

Платежные учреждения, эмитенты электронных денег и филиалы иностранных учреждений, объединяющие финансовые и нефинансовые платежные услуги, продолжат соблюдать требования Положения по управлению рисками поставщиков финансовых платежных услуг.

В проекте, в частности, предложены требования к:

  • построения системы управления рисками для небанковских поставщиков нефинансовых платежных услуг;
  • создание внутренних документов по управлению операционными, киберрисками и рисками безопасности;
  • разработки методологии обеспечения непрерывности предоставления услуг;
  • регулярного пересмотра политик и процедур, регулирующих управление указанными рисками.

Напомним, в мае 2025 года количество участников небанковского финансового рынка сократилось с 825 до 820. Показатель количества банков остался неизменным — 60 учреждений.

Автор:
Ольга Опенько