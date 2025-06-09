Небанковский финансовый рынок Украины в мае сократился

В мае 2025 года количество участников небанковского финансового рынка сократилось с 825 до 820. Показатель количества банков остался неизменным – 60 учреждений.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Национального банка Украины.

Среди ключевых изменений на небанковском рынке: по инициативе заявителя был исключен один рисковый страховщик, еще четыре финансовые компании — принудительно. В то же время в реестр страховых посредников вошли восемь новых страховых или перестраховых брокеров.

Также НБУ согласовал сужение лицензии одной финансовой компании, добровольно аннулировал лицензии еще трем учреждениям (двум финкомпаниям и одному страховщику), а двум компаниям аннулировал лицензии принудительно.

По состоянию на 1 июня 2025 года на рынке работали:

438 финансовых компаний (против 442 месяцев назад);

52 рисковые страховщики (было 53);

10 life-страховщиков;

один страховщик со спецстатусом;

106 ломбардов; 96 кредитных союзов;

один лизингодатель;

43 страховые брокеры;

73 коллекторские компании.

Число банковских групп осталось на уровне 15, а количество небанковских финансовых групп сократилось с 41 до 40.

На платежном рынке по-прежнему действуют 15 платежных систем, созданных резидентами, 14 международных, 18 платежных учреждений, 12 финансовых учреждений, один банк — эмитент электронных денег, один оператор почтовой связи, 50 коммерческих агентов и 31 технологический оператор.

В течение мая в НБУ поступил 671 запрос о регистрационных и лицензионных действиях, из них:

538 — от финансовых компаний, ломбардов и лизингодателей;

53 – от страховщиков;

9 – от кредитных союзов и коллекторов;

70 – от банков;

1 – от оператора платежных услуг.

НБУ продолжает публиковать обновленную информацию о структуре финансового рынка в пределах регуляторной прозрачности.

Добавим, НБУ утвердил критерии, по которым финансовые компании и ломбарды могут считаться не осуществляющими деятельность по предоставлению финансовых услуг. В частности, речь идет о шестимесячных сроках бездействия после получения или расширения лицензии.