Финансовый сектор Украины демонстрирует устойчивость: оценки руководителей учреждений — лучшие с 2021 года

Состояние финансового сектора Украины, по оценкам его участников, достигло наивысшего уровня с начала полномасштабного вторжения. Почти половина руководителей банков и небанковских финансовых учреждений оценили текущее состояние сектора как хорошее или очень хорошее.

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Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на результаты "Опроса о системных рисках финансового сектора", проведенного в мае 2025 года Национальным банком Украины.

Согласно опросу, почти половина руководителей банков и небанковских финансовых учреждений оценили текущее состояние сектора как хорошее или очень хорошее. Такой оптимизм является самым высоким с 2021 года. Большинство респондентов заявили, что состояние сектора в течение последних шести месяцев осталось неизменным, и 75% ожидают, что эта стабильность сохранится и дальше.

По сравнению с предыдущими опросами, уменьшилась доля тех, кто считал уровень риска очень высоким. В то же время, несколько меньше половины руководителей финучреждений определили уровень риска как средний, что обусловило общую оценку — умеренно высокий уровень с положительной динамикой.

С ноября 2022 г. большинство участников рынка стабильно оценивают устойчивость сектора к серьезным шокам как среднюю или высокую.

Главным источником системных рисков по-прежнему остается война с Россией. В то же время, заметно возросла угроза мошенничества и киберрисков — она поднялась сразу на четыре позиции и заняла второе место в перечне наибольших угроз.

Тройку главных рисков завершает человеческий капитал: его качество в финсекторе уже третий опрос подряд входит в топ-5 угроз.

В то же время, заметно снизились оценки рисков, связанных с работой правоохранительных органов, судебной системы, коррупцией, законодательством и политической ситуацией.

Интересен также показатель склонности к риску. Четверть респондентов отметили, что аппетит к риску растет уже третий опрос подряд, тогда как большинство две трети считают, что риск-аппетит их учреждений остается неизменным.

Добавим, что НБУ также опубликовал Зеленую книгу по развитию регуляторных технологий на финансовом рынке Украины. Документ содержит актуальную позицию регулятора по ключевым вопросам развития регуляторных технологий (регтеха) и предназначен для обсуждения с участниками финансового рынка.