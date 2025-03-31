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Регуляторные технологии в финансовом секторе: НБУ опубликовал Зеленую книгу
Национальный банк Украины опубликовал Зеленую книгу по развитию регуляторных технологий на финансовом рынке Украины.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
О документе
Документ содержит актуальную позицию регулятора по ключевым вопросам развития регуляторных технологий (регтеха) и предназначен для обсуждения с участниками финансового рынка.
Современные банковские процессы по изучению клиентов, борьбе с мошенничеством и отмыванием средств часто не отвечают вызовам времени, что создает неудобства для клиентов. Решение финтех улучшает качество обслуживания, но обработка больших объемов данных остается проблемой. Нацбанк поддерживает развитие регтех-решений, чтобы повысить эффективность регуляторных процессов и улучшить взаимодействие финансовых учреждений с клиентами, отметил замглавы НБУ Алексей Шабан.
В чем актуальность Зеленой книги развития регтеха
Развитие регтех-решений на финансовом рынке Украины является одним из приоритетов, определенных в Стратегии НБУ и Стратегии развития финансового сектора.
Регулятор обращает внимание на регтех-решения для обеспечения регуляторного комплаенса в сфере финансовых услуг, в частности по следующим направлениям:
- управление рисками; предоставление отчетности регулятору и другой информации по его требованию, раскрытие информации;
- предотвращение и противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения, санкционный скрининг;
- предотвращение и противодействие мошенничеству.
Развитие регтех-решений оптимизирует комплаенс-процессы, улучшая надзор НБУ и быстроту реагирования на вызовы. Это укрепит финансовый сектор, повысит его управляемость и конкурентоспособность. Потребители получат лучшую защиту, более удобный сервис и более доступные финансовые продукты.
НБУ считает, что развитие регтеха в Украине зависит от системного сотрудничества банков, небанковских учреждений и поставщиков регтех-решений. Это поможет финансовому сектору отвечать рыночным требованиям и внедрять инновации. Регулятор готов содействовать этому, учитывая стратегические цели и финансовую устойчивость страны.
Возможности для обсуждения
Национальный банк рассчитывает, что видение развития регтеха, изложенное в Зеленой книге, будет побуждать экспертов и участников финансового рынка к обсуждению и дальнейшей совместной работе над этим вопросом, в частности:
- начало диалога путем опроса проблем и ожиданий финансового рынка;
- инициацию работы над мероприятиями по развитию регтеха;
- фиксацию совместных выработок развития регтеха в Белой книге.
Справка:
Нацбанк видит основу развития регтеха в Украине сотрудничество банков, небанковских учреждений и поставщиков регтех-решений. Это позволит финансовому сектору отвечать рыночным требованиям и внедрять инновации. Регулятор готов поддерживать этот процесс, учитывая стратегические цели и финансовую устойчивость страны.
Напомним, НБУ предложил изменения в порядок эмиссии и эквайринга платежных инструментов, включая платежные карты. Соответствующие нормы содержит проект постановления правления НБУ, который вынесен на общественное обсуждение.