Регуляторные технологии в финансовом секторе: НБУ опубликовал Зеленую книгу

Национальный банк Украины опубликовал Зеленую книгу по развитию регуляторных технологий на финансовом рынке Украины.

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Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

О документе

Документ содержит актуальную позицию регулятора по ключевым вопросам развития регуляторных технологий (регтеха) и предназначен для обсуждения с участниками финансового рынка.

Современные банковские процессы по изучению клиентов, борьбе с мошенничеством и отмыванием средств часто не отвечают вызовам времени, что создает неудобства для клиентов. Решение финтех улучшает качество обслуживания, но обработка больших объемов данных остается проблемой. Нацбанк поддерживает развитие регтех-решений, чтобы повысить эффективность регуляторных процессов и улучшить взаимодействие финансовых учреждений с клиентами, отметил замглавы НБУ Алексей Шабан.

В чем актуальность Зеленой книги развития регтеха

Развитие регтех-решений на финансовом рынке Украины является одним из приоритетов, определенных в Стратегии НБУ и Стратегии развития финансового сектора.

Регулятор обращает внимание на регтех-решения для обеспечения регуляторного комплаенса в сфере финансовых услуг, в частности по следующим направлениям:

управление рисками; предоставление отчетности регулятору и другой информации по его требованию, раскрытие информации;

предотвращение и противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения, санкционный скрининг;

предотвращение и противодействие мошенничеству.

Развитие регтех-решений оптимизирует комплаенс-процессы, улучшая надзор НБУ и быстроту реагирования на вызовы. Это укрепит финансовый сектор, повысит его управляемость и конкурентоспособность. Потребители получат лучшую защиту, более удобный сервис и более доступные финансовые продукты.

НБУ считает, что развитие регтеха в Украине зависит от системного сотрудничества банков, небанковских учреждений и поставщиков регтех-решений. Это поможет финансовому сектору отвечать рыночным требованиям и внедрять инновации. Регулятор готов содействовать этому, учитывая стратегические цели и финансовую устойчивость страны.

Возможности для обсуждения

Национальный банк рассчитывает, что видение развития регтеха, изложенное в Зеленой книге, будет побуждать экспертов и участников финансового рынка к обсуждению и дальнейшей совместной работе над этим вопросом, в частности:

начало диалога путем опроса проблем и ожиданий финансового рынка;

инициацию работы над мероприятиями по развитию регтеха;

фиксацию совместных выработок развития регтеха в Белой книге.

Справка:

Нацбанк видит основу развития регтеха в Украине сотрудничество банков, небанковских учреждений и поставщиков регтех-решений. Это позволит финансовому сектору отвечать рыночным требованиям и внедрять инновации. Регулятор готов поддерживать этот процесс, учитывая стратегические цели и финансовую устойчивость страны.

Напомним, НБУ предложил изменения в порядок эмиссии и эквайринга платежных инструментов, включая платежные карты. Соответствующие нормы содержит проект постановления правления НБУ, который вынесен на общественное обсуждение.