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Новости
Дата публикации

Германия передала "Укрзализныце" автомобили для восстановления инфраструктуры

Германия передала "Укрзализныце" автомобили
Германия передала "Укрзализныце" автомобили

Германия передала "Укрзализныце" еще 10 автомобилей для ремонтных бригад, восстанавливающих железнодорожную инфраструктуру после российских атак. Речь идет о пяти пикапах и пяти грузовых фургонах.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Министерства по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины.

Автомобили будут использовать путейщики, связисты и энергетики. Транспорт должен обеспечить выезд ремонтных бригад в поврежденные участки железной дороги и перевозку необходимого оборудования.

Заместитель министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Владимир Шемаев отметил, что после атак бригады должны оперативно добираться до поврежденных объектов, чтобы восстанавливать инфраструктуру и движение поездов.

Технику Украине передала немецкая сторона в рамках сотрудничества с Министерством восстановления, инфраструктуры и транспорта.

Напомним, ранее "Укрзализныця" получила более 50 единиц техники от ЕС для ремонта и восстановления инфраструктуры. Среди них были транспортные средства, генераторы, самосвалы и экскаваторы.

Автор:
Татьяна Гойденко

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