Германия передала "Укрзализныце" автомобили для восстановления инфраструктуры

Германия передала "Укрзализныце" еще 10 автомобилей для ремонтных бригад, восстанавливающих железнодорожную инфраструктуру после российских атак. Речь идет о пяти пикапах и пяти грузовых фургонах.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Министерства по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины.

Автомобили будут использовать путейщики, связисты и энергетики. Транспорт должен обеспечить выезд ремонтных бригад в поврежденные участки железной дороги и перевозку необходимого оборудования.

Заместитель министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Владимир Шемаев отметил, что после атак бригады должны оперативно добираться до поврежденных объектов, чтобы восстанавливать инфраструктуру и движение поездов.

Технику Украине передала немецкая сторона в рамках сотрудничества с Министерством восстановления, инфраструктуры и транспорта.

Напомним, ранее "Укрзализныця" получила более 50 единиц техники от ЕС для ремонта и восстановления инфраструктуры. Среди них были транспортные средства, генераторы, самосвалы и экскаваторы.