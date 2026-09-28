Дрон атаковал энергообъект ДТЭК на Днепропетровщине

Ночью FPV-дрон попал в один из энергообъектов ДТЭК в прифронтовом районе Днепропетровской области. В результате удара загорелось оборудование, пожар потушили.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение ДТЭК.

Компания не уточнила, какой именно объект был атакован и насколько серьезно повреждено оборудование.

Ранее несколько ударов дронов также повредили административное здание и служебный автомобиль на одном из участков ДТЭК в регионе.

Информации о пострадавших в уведомлении нет.

Напомним, в начале сентября Россия атаковала энергообъекты ДТЭК в Днепропетровской области. Тогда компания сообщала о существенных повреждениях оборудования.