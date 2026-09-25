Инвестиции на 24 млрд грн: ДТЭК определил планы развития сетей с помощью цифровых моделей

Операторы систем распределения ДТЭК Сети подготовили пятилетние планы развития электросетей в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях. Для этого они использовали цифровые двойники – виртуальные копии реальных сетей.

Как пишет Dilo, об этом говорится в пресс-релизе компании.

Как это работает

Цифровой двойник содержит данные об энергообъектах и их характеристиках. С его помощью специалисты могут проверить, как сеть будет работать при разных сценариях.

При планировании учитывается прогнозируемый рост потребления электроэнергии, подключение новых клиентов, развитие возобновляемой и распределенной генерации, а также состояние сетей.

Это позволяет определить потенциально проблемные участки и сравнить разные варианты их развития еще до начала работ.

"Цифровое (виртуальное) моделирование сети позволяет проверить эффективность будущих решений еще до начала их реализации. Мы можем оценить, как сеть будет работать после реконструкции или смены схемы питания, сравнить несколько сценариев и выбрать наиболее эффективный", - прокомментировал операционный директор ДТЭК Сети Шарунас Кирлис.

По его словам, моделирование также помогает определить приоритет работ: часть проблем можно решить сейчас, а реконструкцию других объектов запланировать на более поздний период.

Куда пойдут инвестиции

Общий объем инвестиций, предусмотренных пятилетними планами развития ОСР ДТЭК Сети, составляет до 24 млрд. грн.

Средства планируют направить на:

строительство новых подстанций и электролиний;

реконструкцию и модернизацию имеющихся энергообъектов;

автоматизацию сетей;

установка разумных счетчиков электроэнергии.

О ДТЭК Сети

ДТЭК Сети – операционный холдинг, занимающийся распределением электроэнергии. Основан в 2018 году. Работает в 5 регионах Украины: Киев, Киевская, Днепропетровская, Донецкая и Одесская области. Компания обслуживает 5,1 млн. домохозяйств и 150 тыс. предприятий.

Холдинг внедряет digital-технологии, "умные счетчики" и развивает систему управления клиентским опытом.

Напомним, международная финансовая корпорация развития США (DFC) одобрила кредит для ДТЭК на финансирование системы накопления энергии мощностью 200 МВт/400 МВтч в Украине.