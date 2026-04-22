Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,12

+0,02

EUR

51,91

+0,02

Наличный курс:

USD

43,85

43,75

EUR

51,71

51,50

ТОП 50 СЕО

Лидеры украинского
бизнеса
Свободная энергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Энергетики готовятся к зиме: "ДТЭК Сети" за три месяца обновили 831 подстанцию

В январе-марте 2026 года энергетики "ДТЭК Сети" обновили 831 подстанцию, трансформаторный и распределительный пункт, а также отремонтировали более 700 км воздушных электролиний.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба компании.

Работы проводились в Киеве, Одесской, Днепропетровской, Киевской и Донецкой областях. На Донбассе приоритетом остается восстановление сетей, поврежденных в результате боевых действий, где ремонтные работы выполняются специалистами при условии безопасности.

Генеральная директор "ДТЭК Сети" Алина Бондаренко отметила: "Подготовка к отопительному сезону является непрерывным процессом, который продолжается в течение всего года и является ключевым элементом обеспечения стабильного электроснабжения для украинцев. Ремонтные работы и обновление энергоинфраструктуры позволяют сформировать более устойчивую энергосистему, способную выдерживать.

В 2026 году компания планирует реализовать комплексный перечень мер по повышению надежности электроснабжения:

  • отремонтировать более 8 тыс. км линий электропередачи;
  • восстановить более 6 тыс. энергообъектов разного класса напряжения;
  • расчистить более 8 тыс. км трасс от веток и поросли;
  • реконструировать более 145 км линий и 114 энергообъектов;
  • построить 30 км новых кабельных линий;
  • установить 89 трансформаторных подстанций.

Выбор объектов для ремонта и модернизации базируется на техническом состоянии оборудования и результатах его эксплуатации в предыдущие периоды. Приоритет предоставляется участкам сетей с высоким уровнем износа, а также объектам, которые обеспечивают электроэнергией критическую инфраструктуру и большое количество потребителей.

Напомним, в 2025 году количество объектов зеленой и распределенной генерации, подключенных к сетям "ДТЭК Сети", превысило 5 тысяч установок. Это более чем в два раза превышает показатель предыдущего года. Больше подключений зафиксировано в Киевской области, где появилось более 2800 новых объектов питания.

Автор:
Татьяна Ковальчук