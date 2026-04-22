Энергетики готовятся к зиме: "ДТЭК Сети" за три месяца обновили 831 подстанцию

В январе-марте 2026 года энергетики "ДТЭК Сети" обновили 831 подстанцию, трансформаторный и распределительный пункт, а также отремонтировали более 700 км воздушных электролиний.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба компании.

Работы проводились в Киеве, Одесской, Днепропетровской, Киевской и Донецкой областях. На Донбассе приоритетом остается восстановление сетей, поврежденных в результате боевых действий, где ремонтные работы выполняются специалистами при условии безопасности.

Генеральная директор "ДТЭК Сети" Алина Бондаренко отметила: "Подготовка к отопительному сезону является непрерывным процессом, который продолжается в течение всего года и является ключевым элементом обеспечения стабильного электроснабжения для украинцев. Ремонтные работы и обновление энергоинфраструктуры позволяют сформировать более устойчивую энергосистему, способную выдерживать.

В 2026 году компания планирует реализовать комплексный перечень мер по повышению надежности электроснабжения:

отремонтировать более 8 тыс. км линий электропередачи;

восстановить более 6 тыс. энергообъектов разного класса напряжения;

расчистить более 8 тыс. км трасс от веток и поросли;

реконструировать более 145 км линий и 114 энергообъектов;

построить 30 км новых кабельных линий;

установить 89 трансформаторных подстанций.

Выбор объектов для ремонта и модернизации базируется на техническом состоянии оборудования и результатах его эксплуатации в предыдущие периоды. Приоритет предоставляется участкам сетей с высоким уровнем износа, а также объектам, которые обеспечивают электроэнергией критическую инфраструктуру и большое количество потребителей.

Напомним, в 2025 году количество объектов зеленой и распределенной генерации, подключенных к сетям "ДТЭК Сети", превысило 5 тысяч установок. Это более чем в два раза превышает показатель предыдущего года. Больше подключений зафиксировано в Киевской области, где появилось более 2800 новых объектов питания.