ДТЭК инвестировал 31 млрд грн в восстановление энергетики во время войны

бурение, работник, ДТЭК Нафтогаз
ДТЭК ремонтирует электростанции и сети / Pixabay

С 2022 года ДТЭК инвестировал 31 млрд грн в восстановление тепловых электростанций и электросетей, поврежденных в результате войны. Компания уже готовится к отопительному сезону 2026/27, планируя потратить на ремонт еще 300 млн евро.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба компании.

ДТЭК возобновляет энергетику Украины

Около 19 млрд грн компания направила на ремонты и восстановление теплоэлектростанций, а 12 млрд грн – на модернизацию электросетей.

Во время полномасштабного вторжения россия более 220 раз атаковала ТЭС ДТЭК, повреждений не избежала ни одна станция. Враг также нанес удар по распределительным сетям: повреждено 1,4 тыс. объектов и 9 тыс. линий электропередачи.

Несмотря на сложную зиму 2025/26 года компания уже готовится к следующему отопительному сезону 2026/27, планируя потратить на ремонты и подготовку 300 млн евро. Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко отметил, что приоритет компании – обеспечить украинцев светом и теплом, несмотря на масштабы разрушений.

О ДТЭК

Группа ДТЭК – крупнейший частный инвестор в энергетический сектор Украины, насчитывающий 55 000 работников и более 12 миллиардов евро капитала, инвестированного с 2005 года.

Предприятия ДТЭК генерируют электроэнергию на ветровых, солнечных и тепловых электростанциях; распределяют и снабжают электроэнергию конечным потребителям; добывают природный газ и уголь; торгуют энергетическими ресурсами на украинских и зарубежных рынках; оказывают энергетические услуги для домохозяйств и бизнеса.

Группа ДТЭК на 100% принадлежит SCM Holdings, конечным бенефициаром и единственным акционером которого бизнесмен Ринат Ахметов.

Автор:
Ольга Опенько